Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất, cập nhật sáng 30/11, Arsenal dẫn đầu và vẫn có được khoảng cách lớn với đội bám đuổi phía sau là Man City.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất, cập nhật sáng 30/11.

Pháo thủ vừa bị chính Man xanh cầm hòa 2-2 nhưng họ vẫn hơn đối thủ 6 điểm trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Thầy trò HLV Arteta có 29 điểm sau 12 trận trong khi Man City có 23 điểm.

Những vị trí tiếp theo có sự cạnh tranh rất quyết liệt khi khoảng cách giữa các đội là không lớn và chỉ cần một vòng đấu, mọi thứ hạng đều có thể đảo lộn.

Xếp thứ 3 đang là Brighton với 22 điểm, Liverpool cũng có 22 điểm và xếp thứ 4. Bournemouth có 21 điểm, xếp hạng 5, Brentford và Leeds ở các vị trí tiếp ngay sau cũng đã có 20 điểm.

Ở cuối bảng xếp hạng MU may mắn chưa rơi xuống vị trí cuối cùng khi đội cuối bảng Crystal Palace thua Hull City 2-3 ở vòng đấu thứ 12. MU hiện có 8 điểm, hơn Palace đúng 1 điểm và còn kém vị trí an toàn của Fulham 1 trận thắng.

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