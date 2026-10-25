Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Arsenal so kè quyết liệt với Man City

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất cập nhật sáng 25/10 chứng kiến Arsenal so kè quyết liệt với Man City ở những vị trí dẫn đầu khi hai đội có cùng 21 điểm sau vòng 8.

Ảnh: Reuters.

Tại trận đấu mới nhất, Man City nhận trận thua 1-2 trước Aston Villa, thất bại đầu tiên trong mùa giải của The Citizens.

Trận thua này của Man City giúp Arsenal san bằng được khoảng cách về điểm số so với đội đầu bảng Ngoại hạng Anh. Thầy trò HLV Arteta có thắng lợi dễ dàng 2-0 trên sân nhà trước Everton. Man City vẫn đang tạm dẫn đầu khi có hiệu số tốt hơn (+11) so với +8 của Arsenal.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất cập nhật sáng 25/10.

Trong khi đó, Chelsea thua Tottenham ngay trên sân nhà với tỷ số 0-2 nhưng vẫn tạm thời giữ được vị trí trong tốp bốn. The Blues có 13 điểm, tạm thời vẫn đang hơn Liverpool 1 điểm. Với Tottenham, trận thắng này giúp thầy trò HLV De Zerbi bứt phá lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng.

Ở tốp cuối bảng, Fulham đánh bại Coventry để vươn lên vị trí thứ 13 với 8 điểm sau 8 trận đã đấu. Nottingham, Coventry, Sunderland là 3 CLB đang ở nhóm xuống hạng.

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