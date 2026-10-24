Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Biến động cuộc đua trụ hạng

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Trong trận đấu sớm nhất vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/2027, Nottingham Forest hòa 1-1 ở chuyến làm khách của Ipswich. Đội khách mở tỷ số ở phút 13 nhờ công của Nico Williams. Đội chủ nhà giữ lại 1 điểm với bàn gỡ hòa ở phút 41 của Julio Enciso.

Với trận hòa 1-1 này, Nottingham Forest có 6 điểm và tạm thời vươn từ vị trí thứ 18 (vị trí sẽ phải xuống hạng vào cuối mùa giải) lên đứng thứ 16. Kèm theo đó là chuỗi biến động trên đường đua trụ hạng khi Tottenham bị đẩy xuống đứng thứ 17, Coventry rơi xuống thứ 18 và Fulham rơi xuống đứng áp chót.

Ipswich và Nottingham Forest chia điểm trong trận đấu sớm vòng 8 Ngoại hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau trận Ipswich 1-1 Nottingham Forest. (Ảnh: EPL)

Hiện tại, Tottenham và Coventry đang có cùng 6 điểm như Nottingham Forest nhưng kém chỉ số phụ còn Fulham đang có 5 điểm. Ở vòng đấu này, Coventry và Fulham sẽ quyết đấu lúc 21h00 ngày 24/10 còn Tottenham sẽ làm khách của Chelsea lúc 23h30 ngày 24/10.

Ipswich tạm thời vươn lên đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh khi có 10 điểm sau trận hòa Nottingham Forest. Đáng chú ý, giải đấu hiện còn 3 đội khác cũng có 10 điểm và hơn kém nhau chỉ số phụ là Brentford, Leeds, Everton.