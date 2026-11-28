Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất: Chelsea lỡ cơ hội tiếp cận nhóm đầu
VOV.VN - Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất nhận được sự chú ý khi Chelsea tiếp tục có màn trình diễn đáng thất vọng khi gặp Nottingham Forest.
Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất được người hâm mộ quan tâm khi Chelsea vừa lỡ cơ hội vươn lên áp sát nhóm dẫn đầu sau trận thua Nottingham Forest tại vòng 12 ngoại hạng Anh 2026/27. Trận thua với tỉ số 2-3 khiến Chelsea tiếp tục tạm đứng ở vị trí thứ 8, đồng thời hoàn toàn có thể bị đẩy xuống thấp hơn nếu các đội đứng ngay sau giành chiến thắng ở vòng đấu này.
Trong khi đó, Nottingham Forest thoát khỏi nhóm cuối bảng khi giành trọn 3 điểm trước Chelsea. Nottingham Forest vươn lên vị trí thứ 14, nhiều hơn 4 điểm so với nhóm "cầm đèn đỏ".