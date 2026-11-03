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Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Gay cấn cuộc đua dự Cúp châu Âu

Thứ Ba, 05:59, 03/11/2026
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VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất, cuộc đua giành vé dự Cúp châu Âu mùa tới trở nên sôi động sau khi Everton thắng Newcastle 1-0.

Trong trận đấu muộn nhất vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/2027, Everton đã giành chiến thắng 1-0 dù phải làm khách của Newcastle. Tiền đạo Thierno Barry là người hùng giúp Everton đánh bại đội chủ nhà với pha đá bồi thành bàn sau khi thủ môn cản phá cú dứt điểm của Tyrique George ở phút 49. 

Với chiến thắng này, Everton vươn lên đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 13 điểm, chỉ kém 2 điểm so với Liverpool đứng thứ 5 - vị trí sẽ dự Cúp C2 châu Âu mùa tới. Cuộc đua càng thêm gay cấn khi Brentford đang đứng thứ 6 với 14 điểm.

Bám đuổi phía sau Everton là 3 đội đang có cùng 12 điểm gồm Bournemouth, Tottenham và Aston Villa. Đáng chú ý, khoảng cách từ vị trí thứ 5 của Liverpool tới vị trí thứ 10 của Aston Villa chỉ là 3 điểm.

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Tình huống Barry ghi bàn giúp Everton thắng Newcastle 1-0. (Ảnh: Reuters)
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Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 sau vòng 9. (Ảnh: EPL)

Ở chiều ngược lại, Newcastle rơi xuống thứ 13 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau trận thua Everton 0-1. Newcastle cũng chịu tổn thất lực lượng khi tiền đạo Jacob Murphy lĩnh thẻ đỏ ở phút 90+8.

Hiện tại, Newcastle đang có cùng 11 điểm sau 9 trận ở Ngoại hạng Anh mùa này như Hull, Leeds và Ipswich. Tuy nhiên, Newcastle xếp trên Ipswich và xếp dưới Hull, Leeds do khác biệt về chỉ số phụ.

Theo lịch thi đấu, vòng 10 Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra từ rạng sáng 7/11 tới đêm 8/11 (giờ Việt Nam). Ở vòng đấu này, Everton sẽ tiếp đón Coventry lúc 03h00 ngày 7/11 còn Newcastle sẽ làm khách của Fulham lúc 22h00 ngày 7/11.

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Hoàng Long/VOV.VN
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