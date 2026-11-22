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Sunderland tạm vươn lên vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 sau khi hòa 0-0 trong chuyến làm khách của Aston Villa. Đội bóng có biệt danh "Mèo đen" đang có 9 điểm và chỉ kém vị trí an toàn của Nottingham Forest về chỉ số phụ.

MU tạm thời rơi xuống vị trí áp chót trước khi có chuyến làm khách của Liverpool lúc 23h30 ngày 22/11. "Quỷ đỏ" hiện đang có 8 điểm và chỉ hơn 1 điểm so với đội cuối bảng Crystal Palace. Tình thế này khiến màn ra mắt của HLV Mauricio Pochettino tại MU càng thêm khó khăn.

Sunderland (áo hồng) hòa 0-0 trong chuyến làm khách của Aston Villa. (Ảnh: Reuters)

Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau loạt trận đêm 21/11 rạng sáng 22/11

Trên đường đua vô địch, Arsenal và Man City đều sảy chân khi chỉ có được kết quả hòa. Nếu như Arsenal hòa Newcastle 2-2 thì Man City hòa Fulham 1-1. Qua đó, cách biệt giữa đôi bên vẫn là 5 điểm.

Arsenal hiện đứng đầu bảng với 27 điểm. Man City đứng nhì bảng khi có cùng 22 điểm như Brighton nhưng kém chỉ số phụ. Tuy nhiên, Brighton sẽ có cơ hội rút ngắn cách biệt với ngôi đầu khi sẽ gặp Hull lúc 21h00 ngày 22/11.

Bournemouth tạm chiếm vị trí top 4 sau khi thắng Nottingham Forest 2-0 và đẩy Liverpool xuống thứ 5 trên bảng xếp hạng. Diễn biến này khiến Liverpool càng khát điểm trong cuộc tiếp đón MU để đòi lại vị trí cũ trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.