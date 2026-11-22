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Vòng bảng U17 World Cup 2026 đã kết thúc lượt trận đầu tiên sau khi các bảng I, J, K, L diễn ra vào tối và đêm 21/11 theo giờ Việt Nam. Toàn bộ 48 đội bóng tại 12 bảng đấu đều đã ra sân tranh tài.

Sau lượt trận đầu tiên, 12 đội đang dẫn đầu bảng gồm: U17 Qatar, U17 Hàn Quốc, U17 Mozambique, U17 Pháp, U17 Italia, U17 Tajikistan, U17 Mali, U17 Morocco, U17 Brazil, U17 Chile, U17 Venezuela và U17 Serbia.

Các đội đang xếp nhì bảng gồm: U17 Hy Lạp, U17 Ecuador, U17 Australia, U17 Uruguay, U17 Bờ Biển Ngà, U17 Croatia, U17 Bỉ, U17 Tây Ban Nha, U17 Costa Rica, U17 Montenegro, U17 Mexico và U17 Colombia.

Bảng xếp hạng U17 World Cup 2026 sau lượt trận đầu tiên. (Ảnh: FIFA)

Xếp hạng các đội đứng thứ 3 sau lượt trận đầu tiên vòng bảng U17 World Cup 2026

Theo thể thức thi đấu tại U17 World Cup 2026, các đội nhất và nhì mỗi bảng sẽ cùng 8 đội thứ ba tốt nhất giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Bởi vậy, cuộc đua trên bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba là yếu tố rất kịch tính.

Sau lượt trận đầu tiên tại vòng bảng U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam đang đứng thứ ba tại bảng G sau khi thua U17 Bỉ 2-3. Trên bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba, U17 Việt Nam đang xếp thứ 4 - vị trí sẽ được đi tiếp.

Xếp trên U17 Việt Nam là 3 đội đã hòa trận ra quân và đang có 1 điểm là U17 Tanzania, U17 Cộng hòa Dominica, U17 Senegal.

Những đội đang bám đuổi phía sau U17 Việt Nam trong top 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất là U17 Saudi Arabia, U17 Uzbekistan, U17 Nhật Bản và U17 Ai Cập.

Bốn đội đang đứng cuối bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba ở vòng bảng U17 World Cup 2026 sau lượt trận đầu tiên là U17 Cameroon, U17 New Caledonia, U17 Argentina và U17 Trung Quốc.

Lượt trận thứ 2 của vòng bảng U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 22-24/11. Trong đó, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 New Zealand vào lúc 22h30 ngày 23/11.

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