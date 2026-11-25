Bảng xếp hạng U17 World Cup 2026 mới nhất, cập nhật sáng 25/11, U17 Nhật Bản toàn thua sau hai lượt trận ở bảng L, Đội ĐKVĐ U17 châu Á mới chỉ ghi được 1 bàn thắng và để thủng lưới 3 lần.

Với kết quả này, U17 Nhật Bản chỉ có thể tối đa giành vị trí thứ ba bảng L và về cơ bản không còn quyền tự quyết đến tấm vé vào chơi vòng đấu loại trực tiếp.

Sau hai lượt trận, U17 Nhật Bản cũng là đội duy nhất của châu Á chưa có điểm nào. 8 đội còn lại của châu Á đều đã có ít nhất 1 điểm để tiếp tục nuôi hy vọng giành ngôi nhì bảng.

U17 Việt Nam đã có được trận hòa với U17 New Zealand và sẽ cần kết quả có lợi trước U17 Mali ở lượt trận cuối cùng vào ngày 26/11 để nuôi cơ hội giành quyền vào vòng loại trực tiếp.

Theo quy định, U17 World Cup 2026 có 48 đội được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội nhất, nhì mỗi bảng (tổng cộng 24 đội) và 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Đáng chú ý, sẽ chưa có phân nhánh sẵn dành cho các đội đi tiếp và BTC sẽ chỉ xác định các cặp đấu sau khi vòng bảng chính thức kết thúc.

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