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Bảng xếp hạng U17 World Cup 2026 mới nhất chứng kiến U17 Việt Nam bị loại. Thầy trò HLV Roland thua Mali 0-2 và dừng bước sớm từ vòng đấu bảng dù có được vị trí thứ ba của bảng G.

Đây là trận đấu U17 Việt Nam rất nỗ lực nhưng sự chênh lệch trình độ khiến thầy trò HLV Roland không thể tạo nên sự khác biệt. Ở cơ hội rõ ràng nhất khi đối mặt thủ môn, Đại Nhân đã không thể tận dụng thành công. Sự khác biệt về trình độ giúp Mali có được 2 bàn thắng trong hiệp 2 và trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 cho đại diện châu Phi.

U17 Việt Nam xếp thứ ba bảng G nhưng chỉ có 1 điểm và không thể lọt vào tốp các đội xếp thứ ba xuất sắc, qua đó bị loại từ vòng bảng. U17 Bỉ và U17 Mali là những đội bóng đi tiếp tại bảng đấu này.

Ở bảng H, Morocco và Trung Quốc là những đội U17 giành quyền nối tiếp U17 Tây Ban Nha giành vé vào vòng loại trực tiếp. Ở bảng F, 3 đội có vé vào vòng trong là Tajikistan, Senegal, Croatia.

Tại bảng E, Italia và Bờ Biển Ngà có được những tấm vé đi tiếp trong khi Uzbekistan xếp thứ 3 với 3 điểm sẽ phải chờ đợi để xác định khả năng vượt qua vòng bảng.