Sau trận thua Bỉ 2-3, U17 Việt Nam đang tạm xếp thứ 3 bảng G của U17 World Cup 2026 với 0 điểm cùng hiệu số -1. Đây là kết quả khả quan để thầy trò HLV Roland nghĩ đến cơ hội giành vé vào vòng 32 đội. Dẫn đầu bảng G đang là U17 Mali với thắng lợi 3-0 trước U17 New Zealand, xếp sau là U17 Bỉ và cuối bảng là U17 New Zealand.

Bảng xếp hạng U17 World Cup 2026 mới nhất, cập nhật sáng 21/11.

2 đội Morocco và Italia, những đội có thắng lợi 6-0 ở lượt trận đầu tiên đang độc chiếm ngôi đầu các bảng H và E. Các đội Tây Ban Nha và Bờ Biển Ngà là những đại diện đang xếp ngay sau tại các bảng đấu này khi cũng đã có 3 điểm ngày mở màn.

Đại diện châu Á là Tajikistan đang tạm dẫn đầu bảng F sau thắng lợi 5-3 trước Cuba. 2 đội Croatia cùng Senegal hòa nhau nên tạm chấp nhận các vị trí tiếp theo. Các bảng I, J, K, L chưa thi đấu lượt trận đầu tiên nên các đội tại những bảng này vẫn đang ở "vạch xuất phát".

Theo quy định, U17 World Cup 2026 có 48 đội được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội nhất, nhì mỗi bảng (tổng cộng 24 đội) và 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng loại trực tiếp.

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