Kết quả U17 World Cup 2026 hôm nay 23/11

Kết quả U17 World Cup 2026 ngày 23/11 chứng kiến cú sốc khi Saudi Arabia đánh bại Pháp 1-0. Argentina thắng Mozambique 2-1, trong khi Hàn Quốc vùi dập New Caledonia 6-0 để củng cố ngôi đầu bảng B.

U17 Saudi Arabia tạo bất ngờ lớn khi đánh bại U17 Pháp 1-0 nhờ bàn thắng của Shaman Al-Kahtani ở phút 73. Chiến thắng giúp đại diện châu Á có 3 điểm, bằng điểm với Pháp sau hai lượt trận.

Ở bảng C, U17 Argentina vượt qua Mozambique 2-1. Benitez và Escobar ghi bàn cho đội bóng Nam Mỹ, trước khi Cuna rút ngắn cách biệt cho Mozambique. Với kết quả này Argentina có 3 điểm và tạm xếp thứ hai bảng đấu.

Trong khi đó, U17 Hàn Quốc thể hiện sức mạnh vượt trội bằng chiến thắng 6-0 trước New Caledonia. Kim Jiwoo lập hat-trick, góp công lớn vào chiến thắng của đội nhà.

Đáng chú ý, U17 Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu bảng B với 6 điểm tuyệt đối sau hai trận, ghi 9 bàn và chưa để thủng lưới. Đây là một trong những thành tích ấn tượng nhất tại vòng bảng. Các cuộc cạnh tranh tại bảng đấu của Pháp và Argentina cũng trở nên căng thẳng hơn sau những kết quả bất ngờ.

Bảng xếp hạng U17 World Cup 2026 mới nhất

Bảng xếp hạng U17 World Cup 2026 của bảng A và B.

Bảng xếp hạng U17 World Cup 2026 của bảng C và D.

Bảng xếp hạng U17 World Cup 2026 của bảng E và F.

Bảng xếp hạng U17 World Cup 2026 của bảng G và H. Nếu đánh bại U17 New Zealand ở lượt trận 2 diễn ra vào lúc 22h30 hôm nay 23/11, U17 Việt Nam sẽ có chiến thắng lịch sử và mở ra cơ hội đi tiếp.

Bảng xếp hạng U17 World Cup 2026 của bảng I và J

Bảng xếp hạng U17 World Cup 2026 của bảng K và L.

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