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Trong ngày mở màn U17 World Cup 2026, giải đấu đã diễn ra 8 trận thuộc 4 bảng A, B, C, D. Đáng chú ý, bảng C đã chứng kiến diễn biến đầy bất ngờ khi 2 đội bị đánh giá thấp hơn là U17 Mozambique và U17 Australia đều quật ngã đối thủ tên tuổi.

Cụ thể, U17 Mozambique thắng đậm U17 Đan Mạch 4-0 để dẫn đầu bảng C sau lượt trận đầu tiên. Trong khi đó, U17 Australia đánh bại U17 Argentina 2-0 và đứng nhì bảng. Những diễn biến này khiến cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng C hứa hẹn sẽ rất khó lường.

Ở lượt trận kế tiếp vào ngày 22/11, U17 Đan Mạch sẽ gặp U17 Australia còn U17 Argentina sẽ chạm trán U17 Mozambique.

Bảng xếp hạng U17 World Cup 2026 sau ngày mở màn. (Ảnh: FIFA)

Tại bảng A, chủ nhà U17 Qatar giành chiến thắng 2-0 trước U17 Panama để tạm dẫn đầu bảng. U17 Hy Lạp đang đứng nhì với việc đánh bại U17 Ai Cập 2-1.

Tại bảng B, U17 Hàn Quốc dẫn đầu sau khi thắng thuyết phục U17 Uganda 3-0, U17 Ecuador đang đứng nhì bảng với trận thắng U17 New Caledonia 1-0.

Tại bảng D, U17 Pháp dẫn đầu và thể hiện vị thế ứng viên vô địch sau khi đánh bại U17 Haiti 3-1, U17 Uruguay đứng nhì bảng sau khi hạ U17 Saudi Arabia 3-2.

Đáng chú ý, cả 8 cặp đấu trong ngày mở màn đều có kết quả thắng - thua rõ ràng, U17 World Cup 2026 vẫn chưa ghi nhận trận hòa nào.

Theo kế hoạch, ngày 20/11, U17 World Cup 2026 sẽ tiếp tục diễn ra 8 cặp đấu tại các bảng E, F, G, H. Trong đó, U17 Việt Nam sẽ ra quân gặp U17 Bỉ lúc 20h00 tại bảng G.