U17 Việt Nam hòa U17 New Zealand 3-3 đầy kịch tính. (Ảnh: VFF)

Ở loạt trận ngày 23/11, U17 World Cup 2026 tiếp tục diễn ra lượt trận thứ 2 ở các bảng E, F, G, H. Trong đó, U17 Việt Nam đã có trận hòa 3-3 đầy kịch tính với U17 New Zealand tại bảng G. Các học trò của HLV Cristiano Roland đã thể hiện tinh thần chiến đấu tới cùng và giành điểm nhờ sự tỏa sáng của Duy Khang ở phút 90+3.

Hiện tại, U17 Việt Nam đang đứng thứ ba tại bảng G với cùng 1 điểm như U17 New Zealand nhưng hơn chỉ số phụ (hiệu số -1 so với -3). Đây cũng là điểm số đầu tiên của U17 Việt Nam tại U17 World Cup 2026 và là chiến tích đáng nhớ với thầy trò HLV Cristiano Roland sau những diễn biến nghẹt thở.

Cũng tại bảng G, U17 Mali đã thắng U17 Bỉ 2-1 để đứng đầu bảng sau 2 trận và sớm giành vé vào vòng knock-out. Ở lượt trận cuối vào ngày 26/11, U17 Mali sẽ gặp U17 Việt Nam còn U17 Bỉ sẽ chạm trán U17 New Zealand.

Trên bảng xếp hạng thành tích các đội đứng thứ ba, U17 Việt Nam đã rơi xuống vị trí thứ 8 - vị trí cuối cùng có thể giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, thứ hạng của U17 Việt Nam có thể thay đổi sau loạt trận thứ 2 ở các bảng I, J, J, L trong ngày 24/11.

Bảng xếp hạng U17 World Cup 2026 sau loạt trận ngày 23/11

Bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba ở vòng bảng U17 World Cup 2026 sau loạt trận ngày 23/11

Tại bảng E, U17 Italia đang dẫn đầu với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng và sớm giành vé đi tiếp. U17 Bờ Biển Ngà đứng nhì bảng khi có cùng 3 điểm như U17 Uzbekistan nhưng hơn chỉ số phụ. U17 Jamaica đứng cuối bảng với 2 trận toàn thua.

Tại bảng F, U17 Cuba đã chính thức dừng bước sau 2 trận toàn thua. Trong khi đó, U17 Senegal (4 điểm), U17 Croatia (4 điểm) và U17 Tajikistan (3 điểm) đang cạnh tranh cơ hội đi tiếp. Đây cũng là bảng đấu có cục diện khó lường nhất tại U17 World Cup 2026 tính đến lúc này.

Tại bảng H, U17 Tây Ban Nha thị uy sức mạnh khi đứng đầu bảng với 6 điểm và đã ghi 20 bàn sau 2 trận để sớm giành vé đi tiếp. U17 Morocco đang đứng nhì bảng với 4 điểm. U17 Trung Quốc đứng thứ 3 với 1 điểm. U17 Fiji đứng cuối với 0 điểm nhưng vẫn có thể đi tiếp.

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