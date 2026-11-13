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Bảng xếp hạng U23 Quốc tế 2026 mới nhất: U23 Việt Nam sáng cửa vô địch

Thứ Sáu, 06:00, 13/11/2026
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VOV.VN - U23 Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng giải U23 Quốc tế 2026 với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận. U23 Qatar đứng thứ hai với 4 điểm, trong khi U23 Singapore và U23 Thái Lan lần lượt xếp thứ ba và thứ tư.

Bảng xếp hạng U23 Quốc tế 2026 mới nhất

Sau khi lượt trận thứ hai khép lại, U23 Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch giải U23 Quốc tế 2026. Chiến thắng 1-0 trước U23 Singapore giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh nối dài mạch toàn thắng, đồng thời củng cố ngôi đầu bảng xếp hạng.

Xem màn trình diễn của Đội tuyển U23 Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

 

Trước đó, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 3-0 ở trận ra quân. Sau hai lượt trận, U23 Việt Nam giành trọn 6 điểm, ghi 4 bàn và chưa để thủng lưới. Xếp thứ hai là U23 Qatar với 4 điểm, kém U23 Việt Nam 2 điểm. Đại diện Tây Á giành chiến thắng 2-1 trước U23 Thái Lan ở lượt trận thứ hai, qua đó có được 1 chiến thắng và 1 trận hòa sau hai lần ra sân.

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Bảng xếp hạng U23 Quốc tế 2026 mới nhất.

U23 Singapore đứng thứ ba với 1 điểm. Đội bóng này hòa U23 Qatar ở lượt trận đầu tiên nhưng để thua U23 Việt Nam 0-1 ở lượt trận hai. Trong khi đó, U23 Thái Lan gây thất vọng khi chưa giành được điểm nào. Đội bóng xứ Chùa vàng lần lượt thất bại trước U23 Việt Nam và U23 Qatar.

Với khoảng cách 2 điểm so với U23 Qatar, U23 Việt Nam đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng. Ở lượt trận cuối, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ đối đầu trực tiếp U23 Qatar. Đây được xem là trận đấu quan trọng, quyết định thứ hạng chung cuộc của hai đội. Trong khi đó, U23 Thái Lan sẽ chạm trán U23 Singapore với mục tiêu tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại giải đấu.

Trí Minh/VOV.VN
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