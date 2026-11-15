Bảng xếp hạng UEFA Nations League 26/27 mới nhất: Xác định 3 đội vào tứ kết

Bảng xếp hạng UEFA Nations League 26/27 mới nhất cập nhật sáng 15/11, BTC đã xác định được 3 đội tuyển giành vé vào tứ kết sớm là Tây Ban Nha, Anh (bảng A3) và Bồ Đào Nha (bảng A4).

Bảng xếp hạng UEFA Nations League 26/27 mới nhất cập nhật sáng 15/11.

5 đội tuyển còn lại giành quyền vào tứ kết sẽ được xác định sau lượt trận cuối cùng của vòng bảng diễn ra từ 16/11 đến 18/11 theo giờ Việt Nam.

Hiện tại, ngoài bảng A3 đã ngã ngũ, cuộc đua vẫn còn hấp dẫn ở các bảng đấu còn lại. Tại bảng A4, các đội Wales và Đan Mạch sẽ cạnh tranh trực tiếp trong trận đấu ngày 18/11 tới.

Ở bảng A1, 3 đội Italia, Pháp và Bỉ đều còn cơ hội trong khi bảng A2 cũng diễn ra theo chiều hướng tương tự khi Hà Lan, Hy Lạp và Đức đều còn khả năng cạnh tranh vé vào vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất.

UEFA Nations League 26/27 có tổng cộng 54 đội tuyển tham dự, được chia thành 4 hạng đấu (League) được đánh thứ tự A, B, C, D. Chỉ các đội ở League A với 4 bảng đấu A1, A2, A3, A4 mới có quyền cạnh tranh vé vào tứ kết và sau đó là tranh chức vô địch.