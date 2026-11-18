Bồ Đào Nha là 1 trong 3 đội có thành tích tốt nhất ở vòng bảng UEFA Nations League 2026/2027 khi sở hữu 15 điểm sau 6 lượt trận. (Ảnh: Reuters)

Vòng bảng League A UEFA Nations League 2026/2027 đã chính thức hoàn tất sau lượt trận cuối ở bảng A4 diễn ra rạng sáng 18/11 theo giờ Việt Nam. Bồ Đào Nha thắng Xứ Wales 3-2 và Na Uy đánh bại Đan Mạch 3-2.

Bồ Đào Nha đứng đầu bảng A4 với 15 điểm sau 6 trận, đạt thành tích điểm số ngang với Anh và Tây Ban Nha tại bảng A3. Na Uy đứng nhì bảng A4 khi có cùng 9 điểm như Đan Mạch nhưng hơn chỉ số phụ và nối gót Bồ Đào Nha tiến vào vòng tứ kết.

Tại bảng A1, Pháp đứng đầu bảng với 13 điểm còn Bỉ đứng nhì bảng với 11 điểm. Tại bảng A2, Đức có cùng 11 điểm như Hà Lan nhưng đứng đầu bảng do hơn chỉ số phụ.

Đáng chú ý, không có đội bóng nào ở League A kết thúc vòng bảng UEFA Nations League 2026/2027 với thành tích bất bại.

Bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/2027 sau 6 lượt trận vòng bảng League A. (Ảnh: UEFA)

Sau vòng bảng League A, 2 đội đứng thứ 4 có thành tích tệ nhất và phải xuống hạng League B ở mùa giải tới là Thổ Nhĩ Kỳ và CH Séc. Nếu như Thổ Nhĩ Kỳ toàn thua 6 trận ở bảng A1, thì CH Séc toàn thua 6 trận ở bảng A3.

Hai đội đứng thứ 4 có thành tích tốt nhất và hai đội đứng thứ 3 có thành tích kém nhất là Xứ Wales, Serbia, Đan Mạch, Croatia sẽ tham dự vòng play-off với 4 đội nhì bảng tại League B.

Italia (10 điểm ở bảng A1) và Hy Lạp (11 điểm ở bảng A2) là hai đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất, qua đó giành quyền ở lại League A mùa tới.