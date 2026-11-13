English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bảng xếp hạng UEFA Nations League mới nhất: Tây Ban Nha dẫn đầu, Italia vượt Pháp

Thứ Sáu, 06:30, 13/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/2027 mới nhất sau loạt trận ngày 13/11. Tây Ban Nha dẫn đầu bảng C với 15 điểm tuyệt đối, Anh xếp thứ hai. Tại bảng A, Italia vươn lên dẫn đầu sau chiến thắng trước Pháp.

Cập nhật bảng xếp hạng Nations League sau loạt trận ngày 13/11

Sau loạt trận thứ 5 UEFA Nations League 2026/2027, cuộc đua giành vị trí dẫn đầu ở các bảng đấu đang diễn ra hấp dẫn.

Tại bảng A, Italia vươn lên đứng đầu với 10 điểm, bằng điểm với Pháp nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ. Bỉ đứng thứ ba với 9 điểm, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ chưa giành được điểm nào và xếp cuối bảng.

bang xep hang uefa nations league moi nhat tay ban nha dan dau, italia vuot phap hinh anh 1
Bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/2027 mới nhất tính đến sáng 13/11.

Ở bảng B, Hà Lan và Hy Lạp cùng có 8 điểm sau 4 trận, chia sẻ hai vị trí dẫn đầu. Đức đứng thứ ba với 5 điểm, còn Serbia xếp cuối khi chưa có điểm.

Tại bảng C, Tây Ban Nha thể hiện sức mạnh vượt trội với thành tích toàn thắng 5 trận, giành 15 điểm và hiệu số +9. Anh đứng thứ hai với 12 điểm, kém 3 điểm. Croatia xếp thứ ba với 3 điểm, còn CH Séc đứng cuối bảng.

Những kết quả này khiến cuộc đua tại UEFA Nations League 2026/2027 tiếp tục thu hút sự chú ý, đặc biệt là màn cạnh tranh giữa Tây Ban Nha và Anh ở bảng C.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lịch thi đấu UEFA Nations League hôm nay 12/11: Anh, Pháp và Tây Ban Nha ra sân
Lịch thi đấu UEFA Nations League hôm nay 12/11: Anh, Pháp và Tây Ban Nha ra sân

VOV.VN - Lịch thi đấu UEFA Nations League hôm nay 12/11 rạng sáng 13/11 thu hút sự chú ý với hàng loạt cuộc đối đầu đáng chú ý. Anh chạm trán Croatia, Italy đối đầu Pháp, trong khi Tây Ban Nha gặp CH Séc.

Lịch thi đấu UEFA Nations League hôm nay 12/11: Anh, Pháp và Tây Ban Nha ra sân

Lịch thi đấu UEFA Nations League hôm nay 12/11: Anh, Pháp và Tây Ban Nha ra sân

VOV.VN - Lịch thi đấu UEFA Nations League hôm nay 12/11 rạng sáng 13/11 thu hút sự chú ý với hàng loạt cuộc đối đầu đáng chú ý. Anh chạm trán Croatia, Italy đối đầu Pháp, trong khi Tây Ban Nha gặp CH Séc.

Lịch thi đấu UEFA Nations League 2026/27 mới nhất: Italia đấu Pháp, Anh vs Croatia
Lịch thi đấu UEFA Nations League 2026/27 mới nhất: Italia đấu Pháp, Anh vs Croatia

VOV.VN - Lịch thi đấu UEFA Nations League 2026/27 mới nhất: Italia đấu Pháp, Anh so tài Croatia, trong khi Bồ Đào Nha đối đầu Đan Mạch ở lượt trận 5.

Lịch thi đấu UEFA Nations League 2026/27 mới nhất: Italia đấu Pháp, Anh vs Croatia

Lịch thi đấu UEFA Nations League 2026/27 mới nhất: Italia đấu Pháp, Anh vs Croatia

VOV.VN - Lịch thi đấu UEFA Nations League 2026/27 mới nhất: Italia đấu Pháp, Anh so tài Croatia, trong khi Bồ Đào Nha đối đầu Đan Mạch ở lượt trận 5.

Bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/27 mới nhất
Bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/27 mới nhất

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/27 mới nhất tính đến sáng 7/10, Tây Ban Nha dẫn đầu bảng C với 12 điểm tuyệt đối sau 4 lượt trận, trong khi Anh đứng thứ 2 với 9 điểm.

Bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/27 mới nhất

Bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/27 mới nhất

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/27 mới nhất tính đến sáng 7/10, Tây Ban Nha dẫn đầu bảng C với 12 điểm tuyệt đối sau 4 lượt trận, trong khi Anh đứng thứ 2 với 9 điểm.

Bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/2027 mới nhất
Bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/2027 mới nhất

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/2027 mới nhất, Pháp duy trì thành tích bất bại để dẫn đầu bảng A sau 4 lượt trận.

Bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/2027 mới nhất

Bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/2027 mới nhất

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/2027 mới nhất, Pháp duy trì thành tích bất bại để dẫn đầu bảng A sau 4 lượt trận.

Kết quả Nations League 2026/2027 hôm nay 6/10: Pháp thắng đậm Bỉ
Kết quả Nations League 2026/2027 hôm nay 6/10: Pháp thắng đậm Bỉ

VOV.VN - Kết quả bóng đá UEFA Nations League 2026/2027 hôm nay 6/10, ĐT Pháp ngược dòng giành chiến thắng 4-1 trước Bỉ ở lượt trận thứ 4 bảng A.

Kết quả Nations League 2026/2027 hôm nay 6/10: Pháp thắng đậm Bỉ

Kết quả Nations League 2026/2027 hôm nay 6/10: Pháp thắng đậm Bỉ

VOV.VN - Kết quả bóng đá UEFA Nations League 2026/2027 hôm nay 6/10, ĐT Pháp ngược dòng giành chiến thắng 4-1 trước Bỉ ở lượt trận thứ 4 bảng A.

 
VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế