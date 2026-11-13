Bảng xếp hạng UEFA Nations League mới nhất: Tây Ban Nha dẫn đầu, Italia vượt Pháp

Cập nhật bảng xếp hạng Nations League sau loạt trận ngày 13/11

Sau loạt trận thứ 5 UEFA Nations League 2026/2027, cuộc đua giành vị trí dẫn đầu ở các bảng đấu đang diễn ra hấp dẫn.

Tại bảng A, Italia vươn lên đứng đầu với 10 điểm, bằng điểm với Pháp nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ. Bỉ đứng thứ ba với 9 điểm, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ chưa giành được điểm nào và xếp cuối bảng.

Bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/2027 mới nhất tính đến sáng 13/11.

Ở bảng B, Hà Lan và Hy Lạp cùng có 8 điểm sau 4 trận, chia sẻ hai vị trí dẫn đầu. Đức đứng thứ ba với 5 điểm, còn Serbia xếp cuối khi chưa có điểm.

Tại bảng C, Tây Ban Nha thể hiện sức mạnh vượt trội với thành tích toàn thắng 5 trận, giành 15 điểm và hiệu số +9. Anh đứng thứ hai với 12 điểm, kém 3 điểm. Croatia xếp thứ ba với 3 điểm, còn CH Séc đứng cuối bảng.

Những kết quả này khiến cuộc đua tại UEFA Nations League 2026/2027 tiếp tục thu hút sự chú ý, đặc biệt là màn cạnh tranh giữa Tây Ban Nha và Anh ở bảng C.