Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất: Gay cấn cuộc đua top 3

Ninh Bình đã sảy chân trong cuộc tiếp đón CA TP.HCM tại vòng 24 V-League 2025/2026 khi bị đối thủ gỡ hòa 1-1 ở những giây cuối cùng. Với kết quả này, Ninh Bình vẫn đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 45 điểm, nhưng chỉ hơn Hà Nội FC 3 điểm và chơi nhiều hơn 1 trận.

Tại vòng 24 V-League, Hà Nội FC sẽ tiếp đón Nam Định vào lúc 19h15 ngày 24/5. Nếu giành chiến thắng trước Nam Định, Hà Nội FC sẽ có cùng 45 điểm và cùng thành tích đối đầu với Ninh Bình (lượt đi Ninh Bình thắng 2-1, lượt về Hà Nội FC thắng 3-2), nhưng đội bóng Thủ đô sẽ chiếm vị trí top 3 do hơn đối thủ hiệu số bàn thắng - bàn thua.

Với việc Ninh Bình sảy chân, Thể Công Viettel cũng chỉ cần thêm 1 chiến thắng nữa là sẽ chính thức giữ vị trí á quân tại V-League 2025/2026. Hiện tại, Thể Công Viettel đang có 50 điểm, trong khi Ninh Bình và Hà Nội FC chỉ có thể giành tối đa 51 điểm ở mùa giải này.

Trên đường đua trụ hạng, Đà Nẵng đã vươn lên đứng áp chót - vị trí sẽ đá play-off sau khi thắng Hải Phòng FC 2-0 để có 20 điểm. Đội bóng sông Hàn hiện hơn đội cuối bảng PVF-CAND 2 điểm và chỉ kém 1 điểm so với vị trí an toàn trước khi CLB TP.HCM gặp SLNA ở vòng 24 V-League.