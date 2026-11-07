Bảng xếp hạng V-League 2026/2027 mới nhất: Công Phượng giải cứu Đồng Nai

Bảng xếp hạng V-League 2026/2027 mới nhất

Bảng xếp hạng V-League 2026/2027 mới nhất tiếp tục chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt ở nhóm đầu. Tối 6/11, Nam Định phải rất vất vả mới giành trọn 3 điểm trên sân của Hà Tĩnh, qua đó nâng tổng điểm lên 16 sau 7 vòng đấu và củng cố vị trí số một.

Trên sân Hà Tĩnh, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng và tổ chức nhiều đợt tấn công. Phút 31, Felix Junior Gustave Eboa Eboa kiến tạo để Caio César Da Silva Silveira đánh đầu cận thành, mở tỷ số cho đội khách.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 56 khi trọng tài tham khảo VAR và rút thẻ đỏ trực tiếp với Hồng Duy sau pha phạm lỗi với Văn Huy. Chơi thiếu người, Nam Định phải lùi sâu phòng ngự trước sức ép liên tục của đội chủ nhà.

Cập nhật bảng xếp hạng V-League 2026/2027 tính đến sáng 7/11.

Phút 83, Luiz Antonio De Souza Soares tận dụng đường làm tường của Floro Da Silva Daniel để ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đúng vào phút bù giờ 90+4, Caio César kiến tạo để Văn Vĩ dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 đầy cảm xúc cho Nam Định.

Ở trận đấu cùng giờ, Thành phố Đồng Nai đánh bại Đà Nẵng với tỷ số 1-0. Vulic Milos ghi bàn thắng duy nhất trên chấm phạt đền sau tình huống Công Phượng bị phạm lỗi trong vòng cấm. Đây là chiến thắng đầu tiên của Đồng Nai tại V-League 2026/2027.

Trên bảng xếp hạng V-League 2026/2027 mới nhất, Nam Định dẫn đầu với 16 điểm, hơn đội xếp thứ hai Sông Lam Nghệ An 4 điểm. Công an Hà Nội đứng thứ ba với 11 điểm, bằng điểm Hà Tĩnh nhưng xếp trên nhờ các chỉ số phụ.

Ninh Bình và Công an TP.HCM cùng có 10 điểm, lần lượt đứng thứ năm và thứ sáu. Ở nhóm giữa bảng, Hải Phòng, Hà Nội FC và SHB Đà Nẵng cùng sở hữu 9 điểm.

Đáng chú ý, chiến thắng trước Đà Nẵng giúp Đồng Nai có 4 điểm, nhưng vẫn đứng thứ 13. Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục xếp cuối bảng với 3 điểm, trong khi Thể Công Viettel đứng thứ 12 với 4 điểm.

Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn