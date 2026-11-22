Nam Định giành chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng FC

Nam Định giành chiến thắng 2-1 trong cuộc tiếp đón Hải Phòng FC tại vòng 8. Kết quả này giúp đội bóng thành Nam xây chắc ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 2026/2027 khi có 19 điểm.

Với việc đội nhì bảng SLNA hòa Thể Công Viettel 0-0 ở vòng này, khoảng cách giữa 2 vị trí dẫn đầu đã được nới rộng thành 5 điểm. Ngoài ra, Nam Định cũng đang hơn CLB CAHN 5 điểm nhưng chơi nhiều hơn 1 trận do đội bóng Thủ đô được lùi lịch thi đấu vòng 8 sang tháng 12.

Cập nhật bảng xếp hạng V-League sau loạt trận ngày 21/11

Ninh Bình hiện đang đứng thứ 4 với 13 điểm nhưng sẽ có cơ hội vươn lên chiếm ngôi nhì bảng. Nhiệm vụ của đội bóng Cố đô là giành chiến thắng trong chuyến làm khách trên sân Đà Nẵng lúc 18h00 ngày 22/11.

Cùng thời điểm 18h00 ngày 22/11, Hà Tĩnh (đang đứng thứ 7 với 11 điểm) sẽ tiếp đón CLB CA TP.HCM (đang đứng thứ 9 với 10 điểm).

Phía cuối bảng, Đồng Nai tiếp tục chôn chân ở vị trí "đội sổ" với 4 điểm sau khi thua ngược Hà Nội FC 1-3. Đồng Nai hiện kém 2 điểm so với 2 đội xếp trên là HAGL và Thể Công Viettel.

Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn