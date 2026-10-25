Bảng xếp hạng V-League 2026/2027 mới nhất: Nam Định lên ngôi nhì bảng sau trận thắng đậm 4-0 trên sân của Đồng Nai. Trong chuyến làm khách đến sân Bình Phước, Nam Định hoàn toàn lấn lướt từ đầu. Sau hiệp 1 không thể ghi bàn, bàn thắng đã liên tiếp đến với thầy trò HLV Vũ Hồng Việt trong hiệp 2.

Nam Định lên ngôi nhì bảng V-League.

Phút 47, Crawford di chuyển vào trung lộ rồi tung ra đường chuyền làm hàng thủ Đồng Nai hoàn toàn bất lực, Mạnh Quỳnh thoát xuống và tung ra cú dứt điểm nhẹ nhàng, mở tỷ số cho đội khách.

Phút 55, Ngọc Sơn đi bóng từ cánh phải cắt vào trong rồi tung ra cú đá chìm đưa trái bóng vào góc khó của khung thành. 2-0 cho Nam Định.

Phút 60, Nam Định có tình huống lên bóng nhanh, Ti Phông đi bóng bên cánh phải rồi xâm nhập vòng cấm và tung ra cú sút căng, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội khách. Đến phút bù giờ cuối cùng, Văn Vĩ là người ghi bàn với cú sút quyết đoán trong vòng cấm, ấn định tỷ số 4-0 cho Nam Định.

Chiến thắng này giúp Nam Định có được 10 điểm sau 4 trận và hiệu số +7. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đã tạm thời vươn lên ngôi nhì bảng.

Trong khi đó, Hà Tĩnh thắng Hải Phòng FC 2-1 và cũng có được 10 điểm để tạm thời sở hữu vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn