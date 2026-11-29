Hà Nội FC bứt phá trên bảng xếp hạng V-League

V-League 2026/27 chứng kiến những biến động đáng chú ý trên bảng xếp hạng sau loạt trận thuộc vòng 9 diễn ra tối 28/11. Hà Nội FC giành chiến thắng nghẹt thở trước Hà Tĩnh để vươn lên vị trí thứ 4 với 15 điểm sau 9 vòng đấu.

Cập nhật bảng xếp hạng V-League 2026/27 mới nhất tính đến sáng 29/11.

Đội bóng Thủ đô tạo nên màn ngược dòng ấn tượng với tỷ số 2-1, dù phải chơi thiếu người sau khi trung vệ Adriel nhận thẻ đỏ. Cú đúp của Hồ Thanh Minh trở thành điểm nhấn quan trọng, giúp Hà Nội FC giành trọn 3 điểm quý giá.

Ở trận đấu sớm, Bắc Ninh và Đà Nẵng chia điểm sau kết quả hòa 0-0. Bắc Ninh hiện đứng thứ 11 với 9 điểm, còn Đà Nẵng xếp thứ 9 với 10 điểm sau 9 trận.

Tại nhóm cuối bảng, HAGL cũng tạo dấu ấn bằng chiến thắng ngược dòng 4-2 trước CA TP.HCM. 3 điểm có được giúp đội bóng phố Núi nâng tổng điểm lên 9, tạm thời vươn lên vị trí thứ 12 và cải thiện đáng kể tình thế trong cuộc đua trụ hạng.

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