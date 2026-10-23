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Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Bước ngoặt trên đường đua vô địch

Thứ Sáu, 08:33, 23/10/2026
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VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng V-League 2026/2027 mới nhất, CLB CAHN lỡ cơ hội tạm chiếm ngôi đầu khi bị Thanh Hóa cầm hòa 1-1.

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CLB CAHN hòa Thanh Hóa 1-1 trong trận đấu sớm nhất tại vòng 5 V-League 2026/2027. Thầy trò HLV Mano Polking không chỉ lỡ cơ hội tạm chiếm ngôi đầu mà còn đối mặt nguy cơ bị Ninh Bình gia tăng cách biệt trong cuộc đua vô địch.

Màn chia điểm với Thanh Hóa là trận thứ 3 liên tiếp CLB CAHN không biết mùi chiến thắng và cả 3 trận đấu đều diễn ra trên sân nhà Hàng Đẫy. Trước đó, CLB CAHN đã thua Kashima Antlers 0-1 ở Cúp C1 châu Á và thua Hà Nội FC 1-2 ở vòng 4 V-League.

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CLB CAHN đang có chuỗi 3 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường. (Ảnh: Như Đạt)
bang xep hang v-league moi nhat buoc ngoat tren duong dua vo dich hinh anh 2
Cập nhật bảng xếp hạng V-League 2026/2027 sau trận CLB CAHN 1-1 Thanh Hóa. (Ảnh: VPF)

Hiện tại, CLB CAHN đang có cùng 10 điểm như Ninh Bình nhưng kém chỉ số phụ và thi đấu nhiều hơn 1 trận. Ở vòng đấu này, Ninh Bình sẽ tiếp đón CLB CA TP.HCM trên sân nhà lúc 18h00 ngày 25/10.

Thanh Hóa tạm xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng V-League 2026/2027 sau khi hòa CLB CAHN 1-1. Đây cũng là trận hòa đầu tiên của Thanh Hóa ở mùa giải này sau khi trải qua 2 chiến thắng và 2 thất bại trong 4 vòng đầu tiên.

Đáng chú ý, SLNA sẽ có cơ hội tạm chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 2026/2027 nếu thắng HAGL trong trận đấu lúc 17h00 chiều 23/10. Lúc này, đội bóng xứ Nghệ đang đứng thứ 3 với 8 điểm. Trong trường hợp đánh bại đội bóng phố Núi, SLNA sẽ có 11 điểm.

 

Hoàng Long/VOV.VN
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