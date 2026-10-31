Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Hà Nội FC vươn lên áp sát nhóm dẫn đầu

Bảng xếp hạng V-League mới nhất được người hâm mộ quan tâm với những trận đấu sớm tại vòng 6 V-League 2026/27. Trong đó, Hà Nội FC có màn lội ngược dòng kịch tính khi tiếp đón Ninh Bình trên sân nhà với pha lập công quyết định của cầu thủ Việt kiều Aymeric Faurand Tournaire.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất.

Với chiến thắng 2-1, Hà Nội FC vươn lên vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng, trong khi Ninh Bình lỡ cơ hội vươn lên dẫn đầu. Hà Nội FC kém đội đầu bảng SLNA khoảng cách 2 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận, kém Ninh Bình chỉ còn 1 điểm.

Hà Tĩnh vươn lên vị trí nhì bảng sau khi có kết quả hoà 1-1 trên sân của Thanh Hoá. Hà Tĩnh hiện đang bằng điểm đội đầu bảng SLNA nhưng kém về hiệu số, đồng thời thi đấu nhiều hơn một trận.

Bắc Ninh giành chiến thắng 1-0 trước HAGL trên sân nhà, qua đó thoát khỏi vị trí ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Còn HAGL sau trận thua này nằm ở vị trí áp chót với 3 điểm, chỉ hơn Đồng Nai nhưng thi đấu nhiều hơn một trận.

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