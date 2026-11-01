Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Nam Định chiếm ngôi đầu, Đồng Nai chìm sâu

Nam Định vươn lên dẫn đầu V-League 2026/2027

Lội ngược dòng thắng Thể Công Viettel 3-1 trong khi SLNA hòa CLB CAHN 1-1 ở loạt trận ngày 31/10, Nam Định vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2026/2027. Hiện tại, Nam Định đang có 13 điểm sau 6 trận, hơn 1 điểm so với vị trí nhì bảng của SLNA.

CLB CAHN hiện xếp thứ 3 khi có cùng 11 điểm như Hà Tĩnh nhưng hơn chỉ số phụ. Ninh Bình (10 điểm) tỏ ra hụt hơi trong cuộc đua vô địch sau 2 trận thua liên tiếp trước CLB CA TP.HCM và Hà Nội FC, đồng thời có nguy cơ mất vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng V-League.

CLB CA TP.HCM hiện đang có 10 điểm và kém Ninh Bình chỉ số nhưng chưa ra sân thi đấu ở vòng này. Thầy trò HLV Arthur Diles sẽ vươn lên bằng điểm với Nam Định nếu thắng Đà Nẵng trong trận đấu muộn nhất vòng 6 V-League diễn ra lúc 18h00 ngày 1/11.

Cập nhật bảng xếp hạng V-League sau loạt trận ngày 31/10

Thể Công Viettel có trận thứ 8 không biết mùi chiến thắng (6 thua, 2 hòa) trên mọi đấu trường sau thất bại dưới tay Nam Định. Đương kim Á quân đang đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng V-League với 4 điểm, chỉ hơn 1 điểm so với vị trí áp chót của HAGL.

Đồng Nai tiếp tục chôn chân ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng V-League với vỏn vẹn 1 điểm sau khi thua Hải Phòng 0-1. Đáng chú ý, Đồng Nai vẫn chưa có bàn thắng nào sau 6 trận đấu tại V-League mùa này.

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