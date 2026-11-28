Nam Định dẫn đầu bảng xếp hạng V-League

Bảng xếp hạng V-League mới nhất được người hâm mộ quan tâm khi những đội bóng ở tốp đầu có màn so tài với nhau. Trên sân nhà, Nam Định có trận đấu đầy thử thách trước CAHN, đội đang là ĐKVĐ giải đấu cũng như vừa đánh bại Vissel Kobe, đại diện của bóng đá Nhật Bản tại cúp C1 châu Á.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất.

Với tính chất quan trọng của trận đấu, cả hai đội đều chơi thận trọng nên không có nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra. Tỉ số hoà không bàn thắng giúp Nam Định tiếp tục giữ vững vị trí đầu bảng, trong khi CAHN tạm đứng thứ tư.

Trong trận đấu còn lại diễn ra vào ngày 27/11, SLNA có chiến thắng bất ngờ 1-0 khi chạm trán Ninh Bình trên sân nhà. Luizao là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 22, qua đó mang về chiến thắng cho đội chủ nhà SLNA.

Với chiến thắng này, SLNA vượt qua chính Ninh Bình để vươn lên vị trí nhì bảng với 3 điểm ít hơn đội dẫn đầu Nam Định. Trong khi đó, Ninh Bình đứng thứ ba khi kém SLNA khoảng cách 1 điểm.

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