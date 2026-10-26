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Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Ngôi đầu đổi chủ, Hà Nội FC gây thất vọng

Thứ Hai, 06:00, 26/10/2026
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VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng V-League 2026/2027 mới nhất, ngôi đầu đổi chủ từ tay Ninh Bình về SLNA, Hà Nội FC gây thất vọng khi lỡ cơ hội bứt phá.

Ninh Bình chính thức mất ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 2026/2027 sau khi thua CLB CA TP.HCM 0-1 ở trận đấu muộn nhất vòng 5. Thất bại này khiến đội bóng Cố đô rơi xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng khi có cùng 10 điểm nhưng kém chỉ số phụ so với Nam Định và CLB CAHN.

CLB CA TP.HCM vươn lên đứng thứ 5 khi cũng có 10 điểm nhưng kém chỉ số phụ so với Ninh Bình. Ngoài ra, Hà Tĩnh cũng đang có 10 điểm và xếp thứ 6. Như vậy, bảng xếp hạng V-League 2026/2027 hiện có tới 5 đội bóng cùng sở hữu 10 điểm và hơn kém nhau chỉ số phụ.

SLNA chính thức dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2026/2027 với 11 điểm sau 5 vòng đấu. Đội bóng xứ Nghệ cũng là CLB duy nhất còn duy trì thành tích bất bại ở V-League mùa này. 

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Ảnh: VPF

Hà Nội FC gây thất vọng khi thua Đà Nẵng 0-1 và lỡ cơ hội vươn lên nửa trên bảng xếp hạng, thậm chí cạnh tranh với nhóm dẫn đầu. Thay vào đó, thất bại trên sân Chi Lăng đẩy Hà Nội FC rơi xuống thứ 10 tại V-League khi có cùng 6 điểm nhưng kém chỉ số phụ so với Đà Nẵng.

Việc Đà Nẵng leo lên đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng cũng đẩy Thể Công Viettel rơi xuống thứ 12 tại V-League. Lúc này, đương kim Á quân mới có 4 điểm sau 5 vòng đấu, chỉ hơn 1 điểm so với HAGL đứng áp chót và 3 điểm so với vị trí cuối bảng của Đồng Nai.

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Hoàng Long/VOV.VN
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