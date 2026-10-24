Bảng xếp hạng V-League mới nhất: SLNA tạo nên chiến tích đáng nhớ

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SLNA tạm chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 2026/2027 sau chiến thắng 2-0 trong chuyến làm khách của HAGL. Đội bóng xứ Nghệ hiện có 11 điểm sau 5 trận và hơn 1 điểm so với Ninh Bình nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2022, SLNA mới dẫn đầu bảng xếp hạng V-League. Chiến tích này càng có ý nghĩa hơn với SLNA khi đội bóng này thường xuyên vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng ở những mùa giải gần đây.

Phong độ cao của SLNA cũng là bất ngờ thú vị tại V-League 2026/2027. Đoàn quân của HLV Văn Sỹ Sơn đang có thành tích bất bại sau 5 trận (thắng 3, hòa 2), ghi 10 bàn và mới thủng lưới 4 bàn.

Dù vậy, Ninh Bình sẽ có cơ hội đòi lại ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 2026/2027 khi sẽ tiếp đón CLB CA TP.HCM lúc 18h00 ngày 25/10.

Ảnh: VPF

Cập nhật bảng xếp hạng V-League 2026/2027 sau loạt trận ngày 23/10

Bên cạnh chiến thắng 2-0 của SLNA trước HAGL, loạt trận ngày 23/10 còn chứng kiến Thể Công Viettel bị Bắc Ninh FC cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà Hàng Đẫy dù được thi đấu hơn người.

Đây là trận thứ 4 liên tiếp không biết mùi chiến thắng của Thể Công Viettel tại V-League 2026/2027. Hiện tại, đương kim á quân của giải đấu đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng với 4 điểm. Trong khi đó, tân binh Bắc Ninh FC đang đứng thứ 10 với 5 điểm.

Ở phía cuối bảng, HAGL đứng áp chót với 3 điểm và có nguy cơ bị Đồng Nai (1 điểm) đẩy xuống vị trí cuối bảng. Tuy nhiên, Đồng Nai sẽ gặp thử thách lớn ở vòng này khi tiếp đón Nam Định lúc 18h00 ngày 24/10.