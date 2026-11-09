Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Thể Công Viettel nối dài mạch trận thất vọng

Thể Công Viettel hòa Thanh Hóa 1-1 trong trận đấu muộn nhất ở vòng 7 V-League 2026/2027. (Ảnh: Hoài Thương)

Ở trận đấu muộn nhất vòng 7 V-League 2026/2027, Thể Công Viettel đã gây thất vọng khi hòa Thanh Hóa 1-1 ngay trên sân nhà Hàng Đẫy. Trong trận đấu này, Guindo đã mở tỷ số cho đội khách ngay phút thứ 8 và Thể Công Viettel phải chờ đến phút 80 mới có bàn gỡ hòa nhờ công của Doãn Ngọc Tân dù được chơi hơn người từ phút 33 khi Bá Tiến nhận thẻ đỏ.

Trận hòa 1-1 với Thanh Hóa khiến Thể Công Viettel rơi xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng V-League 2026/2027. Hiện tại, đương kim á quân của giải đấu mới có 5 điểm và chỉ hơn 1 điểm so với vị trí cuối bảng của Đồng Nai.

Màn chia điểm với Thanh Hóa là trận thứ 10 liên tiếp, Thể Công Viettel không biết mùi chiến thắng trên mọi đấu trường. Tính riêng tại V-League, đây là trận thứ 6 liên tiếp Thể Công Viettel không thắng. Lần gần nhất đội bóng áo lính được hưởng niềm vui là trận thắng Đồng Nai 2-0 ở vòng đấu mở màn V-League 2026/2027.

Bảng xếp hạng V-League 2026/2027 sau vòng 7. (Ảnh: VPF)

HAGL vươn lên giữ vị trí an toàn sau vòng 7 V-League 2026/2027 khi có 6 điểm. Bắc Ninh đứng thứ 11 khi có 8 điểm.

Thanh Hóa đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng V-League khi có cùng 9 điểm như Hà Nội FC và Đà Nẵng nhưng hơn chỉ số phụ.

Trên đường đua vô địch, Nam Định tiếp tục dẫn đầu với 16 điểm. CLB CAHN bám đuổi ở vị trí nhì bảng với 14 điểm. SLNA đứng thứ 3 khi có cùng 13 điểm như Ninh Bình nhưng hơn chỉ số phụ.

Sau vòng 7, V-League 2026/2027 sẽ tạm nghỉ để nhường chỗ cho đợt tập trung dịp FIFA Days tháng 11/2026 của ĐT Việt Nam. Giải đấu sẽ trở lại với vòng 8 diễn ra từ ngày 20/11 tới 22/11.

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