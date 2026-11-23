Tiền đạo Milan Makaric. (Ảnh: Hải Phòng FC)

Tiền đạo Milan Makaric có thêm 1 pha lập công tại vòng 8 V-League 2026/2027 để củng cố vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Vua phá lưới, với tổng cộng 8 bàn thắng. Tiếc rằng, bàn thắng của Milan Makaric không thể giúp Hải Phòng FC có điểm trước Nam Định khi đội bóng đất Cảng thua 1-2 trong chuyến làm khách tại sân Thiên Trường.

Bám đuổi phía sau Milan Makaric là Daniel Passira với 6 bàn thắng cho Hà Tĩnh. Ở vòng đấu này, Daniel Passira cũng có 1 pha làm bàn trong chiến thắng 2-1 của Hà Tĩnh trước CLB CA TP.HCM.

Hai chân sút đang sở hữu 5 bàn thắng tại V-League 2026/2027 là Lucao của Ninh Bình và Joel Tague của Hải Phòng FC. Cả hai cầu thủ này đều không ghi bàn cho đội nhà tại vòng 8.

Trong số 5 cầu thủ đang sở hữu 4 bàn thắng tại V-League 2026/2027, tiền đạo Nguyễn Lê Phát là nội binh duy nhất góp mặt. Chân sút thuộc biên chế Ninh Bình cũng là cái tên đang dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới nội" ở mùa giải này.

Bốn cầu thủ đang có 4 bàn thắng tại V-League 2026/2027 như Nguyễn Lê Phát là Luiz Guiherme (SLNA), Alan (CLB CAHN), Saliou Guindo (Thanh Hóa) và Luiz Antonio (Hà Tĩnh).

Bảng xếp hạng Vua phá lưới V-League 2026/2027 sau vòng 8. (Ảnh: VPF)

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