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Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: 3 đội đi tiếp, Nhật Bản gây ấn tượng

Chủ Nhật, 13:13, 21/06/2026
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VOV.VN - Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất, 3 đội đã chính thức giành vé đi tiếp, ĐT Nhật Bản gây ấn tượng mạnh với trận thắng đậm Tunisia 4-0.

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Ảnh: Reuters. 

Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất tính đến 13h ngày 21/6. BTC đã xác định được 3 đội giành quyền đi tiếp vào vòng 32 đội gồm Mexico, Mỹ và Đức. Các đội bóng này cũng đã chắc chắn đứng đầu bảng đấu của mình. 

Ngoài ra, FIFA cũng xác định 3 đội chính thức dừng cuộc chơi sau vòng bảng là Tunisia, Haiti và Thổ Nhĩ Kỳ. Các đội tuyển này chắc chắn xếp cuối bảng đấu của mình và không còn cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp. 

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Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất tính đến 13h ngày 21/6

Sau loạt trận ngày 20/6 (giờ địa phương), ĐT Nhật Bản gây ấn tượng mạnh với trận thắng đậm Tunisia. Đây là trận thắng đậm nhất trong lịch sử 8 lần tham dự World Cup của đại diện châu Á. Thầy trò HLV Moriyasu đã có 4 điểm sau 2 lượt trận và có rất nhiều cơ hội tiến vào vòng 32 đội. 

PV/VOV.VN
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