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Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Bỉ lâm nguy, Cape Verde nuôi hy vọng

Thứ Hai, 11:30, 22/06/2026
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VOV.VN - Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất tính đến 11h30 sáng ngày 22/6: Bỉ tạm xếp thứ 3 bảng G sau 2 trận hòa thất vọng. Trong khi đó, “tí hon” Cape Verde nuôi hy vọng đi tiếp bằng suất vị trí thứ 3 có thành tích xuất sắc.

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Cập nhật bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất tính đến 11h30 sáng ngày 22/6.
PV/VOV.VN
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