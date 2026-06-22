Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Bỉ lâm nguy, Cape Verde nuôi hy vọng

VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 22-6, Cape Verde gây sốc khi cầm hòa Uruguay với tỉ số 2-2, qua đó cơ hội lớn vượt qua vòng bảng.
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 22/6: Iran xuất sắc cầm hòa Bỉ với tỷ số 0-0 dù bị đánh giá thấp hơn trước giờ bóng lăn.
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VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 22-6, Cape Verde gây sốc khi cầm hòa Uruguay với tỉ số 2-2, qua đó cơ hội lớn vượt qua vòng bảng.
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 22-6, Cape Verde gây sốc khi cầm hòa Uruguay với tỉ số 2-2, qua đó cơ hội lớn vượt qua vòng bảng.
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Pháp vs Iraq thuộc khuôn khổ bảng I World Cup 2026 diễn ra lúc 04h00 ngày 23/6.
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