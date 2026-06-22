Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Bỉ lâm nguy, Cape Verde nuôi hy vọng

VOV.VN - Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất tính đến 11h30 sáng ngày 22/6: Bỉ tạm xếp thứ 3 bảng G sau 2 trận hòa thất vọng. Trong khi đó, “tí hon” Cape Verde nuôi hy vọng đi tiếp bằng suất vị trí thứ 3 có thành tích xuất sắc.