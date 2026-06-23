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Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Đại diện đầu tiên của châu Á dừng bước

Thứ Ba, 12:30, 23/06/2026
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VOV.VN - Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất, Jordan trở thành đại diện đầu tiên của bóng đá châu Á phải dừng bước tại vòng đấu bảng.

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Jordan sớm dừng bước tại World Cup 2026 sau khi thua Algeria 1-2. (Ảnh: Reuters)

Tính đến sau loạt trận sáng 23/6, FIFA đã xác định được 6 đội giành vé vượt qua vòng knock-out gồm: Mexico, Mỹ, Đức, Pháp, Na Uy, Argentina. Giải đấu cũng xác định 4 đội bị loại sớm là Haiti, Thổ Nhĩ Kỳ, Tunisia và Jordan.  

Trong số này, Pháp, Na Uy và Argentina đã giành vé đi tiếp sau khi thắng trận vào sáng 23/6. Cụ thể, Pháp đã đánh bại Iraq 4-1, Na Uy hạ gục Senegal 3-2 và Argentina quật ngã Áo 2-0.

Hiện tại, Pháp và Na Uy đang có cùng 6 điểm nhưng Pháp dẫn đầu bảng I nhờ hơn chỉ số phụ trước khi gặp Na Uy ở lượt trận cuối. Argentina đang dẫn đầu bảng J với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận thắng và sẽ gặp Jordan ở lượt trận cuối.

Jordan là đội tiếp theo bị loại sớm sau khi thua Algeria 1-2 ở loạt trận thứ 2 bảng J diễn ra sáng 23/6. Đây cũng là đại diện đầu tiên của bóng đá phải dừng bước tại vòng bảng World Cup 2026.

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Hoàng Long/VOV.VN
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