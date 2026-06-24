Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: ĐT Colombia sớm vượt qua vòng bảng

Bảng xếp hạng World Cup 2026 nhận được sự chú ý khi những tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu giành được kết quả khác nhau ở lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2026. Từng vượt qua ĐT Croatia đầy thuyết phục ở trận mở màn, ĐT Anh lại gây thất vọng khi gặp ĐT Ghana.

Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất.

Dù được đánh giá cao hơn nhưng ĐT Anh chơi đầy bế tắc trước ĐT Ghana thi đấu chặt chẽ. Chung cuộc, ĐT Anh có được trận hoà không bàn thắng trước ĐT Ghana, qua đó để ĐT Croatia áp sát trong bảng xếp hạng.

ĐT Croatia có trận thắng tối thiểu 1-0 trong màn so tài với ĐT Panama. Kết quả này giúp ĐT Croatia vươn lên đứng thứ ba tại bảng L, hoàn toàn có thể cạnh tranh hai vị trí nhất và nhì bảng nếu vượt qua ĐT Ghana ở trận đấu cuối vòng bảng.

Tại bảng K, ĐT Bồ Đào Nha có chiến thắng 5-0 trong màn so tài với ĐT Uzbekistan. Dù Ronaldo toả sáng với cú đúp bàn thắng nhưng ĐT Bồ Đào Nha chưa thể vươn lên dẫn đầu bảng K bởi trong trận đấu còn lại, ĐT Colombia giành chiến thắng trước ĐT Congo để dẫn đầu bảng với 6 điểm sau hai trận đã đấu.

Với kết quả này, ĐT Colombia đã chính thức giành vé vào vòng 32 đội. Đây là điều kiện thuận lợi cho ĐT Bồ Đào Nha trước trận đấu cuối, khi ĐT Colombia nhiều khả năng sẽ giữ sức cho các trụ cột ở màn so tài sắp tới.