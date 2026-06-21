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Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Hà Lan thăng hoa, Đức có vé sớm

Chủ Nhật, 06:08, 21/06/2026
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VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất, Hà Lan dẫn đầu bảng F sau chiến thắng 5-1 trước Thụy Điển, trong khi Đức trở thành đội bóng đầu tiên của bảng E có vé đi tiếp.

Tại lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2026 diễn ra sáng 21-6, cả hai ông lớn châu Âu là Đức và Hà Lan đều giành được những chiến thắng quan trọng. Ở bảng E, tuyển Đức đã có một trận đấu đầy nhọc nhằn và chỉ có thể ngược dòng hạ Bờ Biển Ngà với tỉ số 2-1. Bất ngờ bị thủng lưới trước ở phút 30 do công của Franck Kessie, "Cỗ xe tăng" vấp phải lối đá pressing cực kỳ khó chịu của đại diện châu Phi.

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Dù vậy, sự kiên trì dồn ép ở hiệp hai đã mang lại quả ngọt. Tiền đạo vào thay người Deniz Undav hóa người hùng khi lập một cú đúp (68', 90+4'), qua đó giúp Đức giữ vững ngôi đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối, đồng thời giành vé vào vòng knock-out sớm 1 lượt trận.

Trong khi đó tại bảng F, tuyển Hà Lan lại có một chiến thắng tương đối dễ dàng khi hủy diệt Thụy Điển tới 5-1. "Cơn lốc màu da cam" sớm định đoạt trận đấu nhờ sự chói sáng của hàng công với hai cú đúp liên tiếp đến từ Brian Brobbey (5', 17') và Cody Gakpo (47', 54').

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Bất chấp nỗ lực gỡ danh dự của Anthony Elanga (59') bên phía Thụy Điển, Crysencio Summerville đã kịp ấn định chiến thắng tưng bừng ở phút 89. Màn vùi dập này giúp thầy trò HLV Ronald Koeman có được 4 điểm, nắm lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

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Bảng xếp hạng World Cup 2026 tính đến 6h ngày 21-6.
 

 

 

PV/VOV.VN
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