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Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Tây Ban Nha "thở phào", Bỉ gây thất vọng

Thứ Hai, 05:04, 22/06/2026
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VOV.VN - Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Tây Ban Nha "thở phào" sau chiến thắng đậm 4-0 trước Saudi Arabia. Trong khi đó, các cầu thủ Bỉ gây thất vọng với trận hòa Iran 0-0.

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Ảnh: Reuters. 

Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất, cập nhật đến 4h30 sáng 22/6, Tây Ban Nha "thở phào" sau chiến thắng đậm 4-0 trước Saudi Arabia. Ứng viên vô địch đã có 4 điểm và tràn trề cơ hội đi tiếp ở bảng H. 

Trong khi đó, tại bảng G, các cầu thủ Bỉ gây thất vọng với trận hòa Iran 0-0. Với chỉ 2 điểm sau 2 lượt trận, Bỉ cần có chiến thắng ở lượt cuối mới có thể tự quyết cho tham vọng tiến sâu tại giải năm nay. 

bang xep hang world cup 2026 moi nhat tay ban nha tho phao , bi gay that vong hinh anh 2
Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất, cập nhật đến 4h30 sáng 22/6. 

Bảng xếp hạng World Cup 2026 sẽ tiếp tục được Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cập nhật, mời quý độc giả quan tâm theo dõi. 

PV/VOV.VN
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