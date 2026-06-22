Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Tây Ban Nha "thở phào", Bỉ gây thất vọng

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Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất, cập nhật đến 4h30 sáng 22/6, Tây Ban Nha "thở phào" sau chiến thắng đậm 4-0 trước Saudi Arabia. Ứng viên vô địch đã có 4 điểm và tràn trề cơ hội đi tiếp ở bảng H.

Trong khi đó, tại bảng G, các cầu thủ Bỉ gây thất vọng với trận hòa Iran 0-0. Với chỉ 2 điểm sau 2 lượt trận, Bỉ cần có chiến thắng ở lượt cuối mới có thể tự quyết cho tham vọng tiến sâu tại giải năm nay.

Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất, cập nhật đến 4h30 sáng 22/6.

Bảng xếp hạng World Cup 2026 sẽ tiếp tục được Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cập nhật, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.