Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Tây Ban Nha "thở phào", Bỉ gây thất vọng
VOV.VN - Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Tây Ban Nha "thở phào" sau chiến thắng đậm 4-0 trước Saudi Arabia. Trong khi đó, các cầu thủ Bỉ gây thất vọng với trận hòa Iran 0-0.
Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất, cập nhật đến 4h30 sáng 22/6, Tây Ban Nha "thở phào" sau chiến thắng đậm 4-0 trước Saudi Arabia. Ứng viên vô địch đã có 4 điểm và tràn trề cơ hội đi tiếp ở bảng H.
Trong khi đó, tại bảng G, các cầu thủ Bỉ gây thất vọng với trận hòa Iran 0-0. Với chỉ 2 điểm sau 2 lượt trận, Bỉ cần có chiến thắng ở lượt cuối mới có thể tự quyết cho tham vọng tiến sâu tại giải năm nay.
Bảng xếp hạng World Cup 2026 sẽ tiếp tục được Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cập nhật, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.