Bất ngờ với giá vé xem U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan ở U23 quốc tế 2026

Hướng dẫn mua vé xem U23 quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo mở bán vé trực tuyến Giải bóng đá giao hữu U23 quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 từ 15h00 ngày 28/10. Người hâm mộ có thể mua vé xem các trận đấu tại sân vận động Pleiku, tỉnh Gia Lai, với ba mệnh giá 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng.

Theo kế hoạch, ban tổ chức mở bán vé độc quyền trên ứng dụng Techcombank OneU (tên cũ là OneU). Từ 15h00 ngày 28/10 đến 20h30 ngày 1/11, người hâm mộ có thể mua vé xem cả ba ngày thi đấu 10/11, 12/11 và 14/11.

Từ 20h31 ngày 1/11 đến 23h59 ngày 3/11, hệ thống tiếp tục bán vé xem hai ngày thi đấu 12/11 và 14/11. Riêng ngày 4/11, ban tổ chức mở bán vé xem trận đấu diễn ra ngày 14/11, từ 0h00 đến 23h59 hoặc đến khi hết vé.

Người hâm mộ có thể mua vé xem các trận đấu tại sân vận động Pleiku, tỉnh Gia Lai, với ba mệnh giá 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng.

Người hâm mộ truy cập tính năng “Mua vé” trên ứng dụng Techcombank OneU, lựa chọn trận đấu và thanh toán bằng các phương thức được tích hợp, gồm thẻ nội địa, thẻ quốc tế và điểm Upoint. Khách hàng cần sử dụng căn cước công dân hoặc hộ chiếu khi thực hiện giao dịch.

Vé được chuyển phát nhanh qua Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đến địa chỉ khách hàng đăng ký, với phí vận chuyển 30.000 đồng. Thời gian nhận vé dự kiến bắt đầu từ ngày 5/11.

Trường hợp không thể giao vé đến địa chỉ đăng ký, khách hàng nhận vé tại Bưu cục Pleiku, số 69 đường Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP Pleiku, trong các ngày thi đấu 10/11, 12/11 và 14/11, từ 9h00 đến 11h30. Khách hàng cần xuất trình bản gốc căn cước công dân hoặc hộ chiếu để đối chiếu khi nhận vé.

Đáng chú ý, vé được bán theo ngày và có giá trị xem cả hai trận đấu diễn ra trong ngày đó. Ban tổ chức đề nghị khán giả không rời sân trong khoảng thời gian giữa hai trận để bảo đảm quyền lợi. Kế hoạch bán vé trực tiếp tại quầy sẽ được thông báo sau.

Giải bóng đá giao hữu U23 quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra từ ngày 10/11 đến 14/11 tại sân vận động Pleiku. Bên cạnh chủ nhà U23 Việt Nam, giải có sự tham dự của U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore. Bốn đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan lúc 19h00 ngày 10/11 trong trận khai mạc, tiếp đó đối đầu U23 Singapore lúc 19h00 ngày 12/11 và U23 Qatar lúc 19h00 ngày 14/11.

Theo kế hoạch dự kiến, U23 Việt Nam tập trung trở lại ngày 8/11 để chuẩn bị cho giải đấu. Đây là dịp để đội tuyển cọ xát với các đối thủ quốc tế, đánh giá lực lượng và tích lũy kinh nghiệm, hướng tới những mục tiêu tiếp theo, trong đó có vòng loại U23 châu Á 2028.

Về tiền thưởng, đội vô địch nhận 100.000 USD cùng cúp và huy chương vàng. Đội á quân nhận 40.000 USD và huy chương bạc, trong khi đội xếp thứ ba nhận 20.000 USD và huy chương đồng. Ban tổ chức cũng trao các giải cá nhân gồm Cầu thủ xuất sắc nhất giải (2.000 USD), Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (1.000 USD), Thủ môn xuất sắc nhất (1.000 USD) và Tổ trọng tài xuất sắc (1.000 USD).