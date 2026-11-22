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U17 Việt Nam gặp bất lợi về chiều cao tại World Cup 2026

Đội tuyển U17 Việt Nam nằm trong nhóm 5 đội có chiều cao trung bình thấp nhất tại FIFA U17 World Cup 2026. Theo thống kê từ danh sách đăng ký của FIFA, 21 cầu thủ Việt Nam có chiều cao trung bình 175,05cm, xếp thứ 44 trong tổng số 48 đội tuyển tham dự giải đấu.

Tại bảng G, U17 Việt Nam cũng là đội sở hữu chiều cao trung bình thấp nhất. Cụ thể, U17 Bỉ dẫn đầu với 183,86cm, tiếp đến là U17 Mali (181,71cm), U17 New Zealand (178,57cm) và U17 Việt Nam (175,05cm). Như vậy, các cầu thủ trẻ Việt Nam thấp hơn đối thủ U17 Bỉ tới 8,81cm.

Xếp hạng chiều cao trung bình của các đội ở U17 World Cup 2026 (Ảnh: ASEAN FOOTBALL).

Xét trên bình diện toàn giải, U17 Montenegro dẫn đầu bảng thống kê với chiều cao trung bình 184,57cm. Trong khi đó, U17 Haiti đứng cuối danh sách với 171,33cm.

Thống kê này cho thấy U17 Việt Nam gặp bất lợi nhất định về thể hình khi cạnh tranh với những đối thủ có ưu thế về chiều cao và sức mạnh. Tuy nhiên, chiều cao không phải yếu tố duy nhất quyết định kết quả trên sân. Ở trận ra quân, U17 Việt Nam đã gây ra rất nhiều khó khăn cho U17 Bỉ và chỉ chịu thua với tỉ số 2-3.

Theo lịch của U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 New Zealand vào lúc 22h30 ngày 23/11. Nếu giành chiến thắng ở trận đấu này, đại diện Đông Nam Á có cơ hội để ẵm vé đi tiếp.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam vs U17 New Zealand được Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Trực tiếp U17 Hàn Quốc vs U17 New Caledonia bảng B U17 World Cup 2026 VOV.VN - Trực tiếp U17 Hàn Quốc vs U17 New Caledonia bảng B U17 World Cup 2026 diễn ra vào lúc 21h30 hôm nay 22/11.