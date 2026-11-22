Bayern Munich bị FIFPRO chỉ trích

Jamal Musiala đang trải qua giai đoạn khó khăn vì những vấn đề sức khỏe kéo dài. Tiền vệ 23 tuổi phải điều trị chứng rối loạn thần kinh sau hai lần ngất xỉu trong các trận giao hữu trước mùa giải. Bên cạnh đó, những vấn đề về cơ bắp cũng khiến cầu thủ này liên tục vắng mặt.

Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải 2026/2027, Musiala mới có 5 lần ra sân cho Bayern Munich. Sau gần hai tháng nghỉ thi đấu, tiền vệ người Đức vừa trở lại sân cỏ khi vào sân trong 20 phút cuối trận Bayern hòa FC Koln 1-1 tại vòng 10 Bundesliga.

Musiala vừa tái xuất sau gần 2 tháng (Ảnh: Reuters).

Tuy nhiên, sự trở lại của Musiala không giúp những tranh luận về tương lai của anh tại Bayern Munich lắng xuống. Sau trận đấu, thành viên ban lãnh đạo Karl-Heinz Rummenigge công khai đề cập đến mức lương cao và khả năng đóng góp của tiền vệ này trong thời gian tới.

Ông Rummenigge cho biết: “Musiala đang gặp vấn đề về sức khỏe và mọi người đều biết cậu ấy có hợp đồng với mức đãi ngộ rất lớn. Với tư cách một CLB, chúng tôi phải cân nhắc cách xử lý tình huống này. Tôi nghĩ đó là trách nhiệm và hoàn toàn bình thường”.

Cựu lãnh đạo Bayern Munich nhấn mạnh đội bóng cần trao đổi với gia đình, cầu thủ và người đại diện của Musiala. Ông cũng cảnh báo rằng những khoản chi trả hiện tại có thể không còn khả thi nếu tình trạng sức khỏe của tiền vệ người Đức tiếp tục diễn biến như vậy.

Những phát biểu này nhanh chóng vấp phải phản ứng từ Liên đoàn Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới (FIFPRO). Tổ chức đại diện cho các cầu thủ chuyên nghiệp bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước cách Bayern Munich công khai thảo luận về sức khỏe và tương lai của Musiala.

FIFPRO nhận định: “Theo quan điểm của FIFPRO, đây là chiến lược phối hợp nhằm gây sức ép lên Musiala và những người đại diện trước các cuộc đàm phán. Một CLB có vị thế như Bayern Munich cần hiểu rõ điều đó”.

Tổ chức này đồng thời nhấn mạnh Bayern Munich có trách nhiệm bảo vệ cầu thủ, đặc biệt trong giai đoạn họ gặp vấn đề về sức khỏe. FIFPRO cho rằng những vấn đề liên quan đến hợp đồng cần được giải quyết thông qua các cuộc trao đổi riêng giữa CLB, cầu thủ và người đại diện.

“Những vấn đề liên quan đến hợp đồng cần được trao đổi riêng với cầu thủ và người đại diện. Các hợp đồng đã ký kết phải được tôn trọng”, FIFPRO nhấn mạnh.

Trong bối cảnh tranh luận về tương lai của Musiala xuất hiện ngày càng nhiều, mạng xã hội cũng lan truyền thông tin tiền vệ 23 tuổi quyết định giải nghệ và sẽ tổ chức họp báo công bố vào thứ Hai tới.

Tuy nhiên, thông tin này không chính xác. Nội dung xuất phát từ một tài khoản mạng xã hội giả mạo nhà báo David Ornstein của tờ The Athletic. Hiện không có cơ sở xác nhận Musiala quyết định giải nghệ ở tuổi 23.

Vì vậy, tương lai của tiền vệ người Đức tại Bayern Munich vẫn là vấn đề được quan tâm, trong khi ưu tiên trước mắt của cầu thủ này là hồi phục sức khỏe và tìm lại trạng thái thi đấu tốt nhất.