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Bế mạc chương trình tuyển chọn, phát hiện tài năng bóng đá nữ Việt Nam

Chủ Nhật, 20:20, 21/06/2026
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VOV.VN - Chương trình tuyển chọn, phát hiện tài năng bóng đá nữ Việt Nam đã bế mạc hôm nay (21/6).

Chiều 21/6 tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra Lễ bế mạc chương trình Tuyển chọn tài năng bóng đá nữ toàn quốc vòng 2 (lứa tuổi 2013–2014) trong khuôn khổ Chương trình Phát triển Tài năng FIFA (FIFA Talent Development Scheme – FIFA TDS) sau 3 ngày làm việc sôi nổi và nghiêm túc.

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Buổi lễ có sự tham dự của HLV trưởng các đội tuyển nữ trẻ Việt Nam – Okiyama Masahiko, các HLV trong Ban tuyển sinh, đại diện các phòng ban chức năng, cùng đại diện phụ huynh và 55 thí sinh xuất sắc nhất góp mặt ở vòng tuyển chọn cuối cùng.

Thay mặt Ban tuyển sinh, HLV Okiyama Masahiko đánh giá cao chất lượng chuyên môn của của các thí sinh trong đợt tuyển chọn này. Theo ông, chương trình diễn ra thuận lợi về nhiều mặt, từ điều kiện thời tiết đến công tác tổ chức, đặc biệt là trong suốt 3 ngày diễn ra chương trình không có cầu thủ nào gặp chấn thương. Theo chiến lược gia người Nhật Bản, đây là một đợt tuyển chọn thành công, việc có được 55 thí sinh góp mặt ở vòng 2 nhờ sự đóng góp lớn từ các em, phụ huynh cũng như các CLB. Các thí sinh đã tự tin thể hiện các kỹ năng của mình ở từng phần thi. Tuy nhiên đây là chương trình tuyển chọn quy mô toàn quốc, vì vậy việc các em lọt vào vòng 2 đã là thành tích đáng tự hào.

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Khép lại 3 ngày làm việc liên tục, Ban tuyển sinh đã biểu dương tinh thần nỗ lực của các thí sinh đã vượt qua vòng sơ loại diễn ra ở 4 địa phương trên cả nước để có mặt tại Hà Nội. Theo đánh giá của Ban tuyển sinh, chương trình không chỉ đơn thuần là một kỳ tuyển chọn mà còn là hành trình trải nghiệm, để các cầu thủ được kiểm tra năng lực, tích lũy kinh nghiệm và nuôi dưỡng giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai.

Từ ngày 19 đến 21/6, các thí sinh đã trải qua hệ thống kiểm tra toàn diện, từ các bài đánh giá thể lực, khả năng vận động, đến những trò chơi kỹ thuật và thi đấu đối kháng 8 đấu 8 nhằm kiểm tra tư duy chiến thuật và kỹ năng phối hợp. Bên cạnh đó, phần phỏng vấn trực tiếp giúp ban huấn luyện hiểu rõ hơn về tâm lý, ý chí cũng như khát vọng của từng cầu thủ. Các thí sinh cũng được kiểm tra sức khỏe tổng quát với các hạng mục như xét nghiệm máu, khám lâm sàng và các kiểm tra chuyên sâu nhằm đảm bảo nền tảng thể chất cho quá trình đào tạo lâu dài.

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Chương trình tuyển chọn, phát hiện tài năng bóng đá nữ nằm trong khuôn khổ Chương trình Phát triển Tài năng FIFA tại Việt Nam. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm những gương mặt tiềm năng, mà còn hướng tới xây dựng hệ thống đào tạo bài bản, mở rộng nguồn lực kế cận cho bóng đá nữ Việt Nam.

Trước đó, vòng 1 của chương trình đã diễn ra tại 4 địa điểm gồm Hà Nội, TP.HCM, Nghệ An và Sơn La từ ngày 4/6 đến 14/6 thu hút tổng cộng 268 cầu thủ tham gia. Riêng tại Hà Nội có 115 thí sinh, trong đó bao gồm các cầu thủ đến từ CLB Hà Nội, Hà Nam, Thái Nguyên và các cầu thủ tự do. TP.HCM ghi nhận 82 thí sinh, Nghệ An có 42 cầu thủ hoàn toàn tự do, trong khi Sơn La góp mặt 29 thí sinh, bao gồm cả cầu thủ thuộc CLB địa phương.

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Chương trình tuyển chọn, phát hiện tài năng bóng đá nữ Việt Nam đã khép lại, nhưng với nhiều thí sinh, đây mới chỉ là điểm khởi đầu. Những trải nghiệm trong 3 ngày vừa qua không chỉ giúp các em hiểu rõ hơn về con đường bóng đá chuyên nghiệp, mà còn tiếp thêm động lực để tiếp tục theo đuổi đam mê.

PV/VOV.VN
Ảnh: VFF
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