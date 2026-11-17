Sau hai ngày tranh tài hào hứng, sôi nổi, Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 31 năm 2026 đã kết thúc tốt đẹp vào ngày 17/11. Năm nay, Hội khỏe thu hút hơn 500 lượt VĐV đến từ 23 đoàn tranh tài ở 6 môn gồm: bóng đá, bóng bàn, cờ tướng, kéo co, đi bộ và pickleball.

Tham dự Hội khỏe năm nay, Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tham gia tranh tài ở 3 môn: bóng đá, bóng bàn và pickleball. Kết quả, các VĐV của VOV đã giành 1 HCV môn bóng đá; 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ môn pickleball; 1 HCV, 3 HCĐ môn bóng bàn.

Đội bóng Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) giành HCV môn bóng đá tại Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 31 năm 2026

Cụ thể, đội bóng đá nam Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) giành HCV môn bóng đá sau chiến thắng 2-0 trước đội Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội trong trận chung kết.

Tại môn pickleball, hai VĐV Nguyễn Cảnh - Hà Thu giành HCV nội dung đôi nam nữ lứa tuổi 18-40, hai VĐV Huỳnh Ngọc - Trần Ngọc giành HCB nội dung đôi nữ lứa tuổi 41-60, hai VĐV Văn Hiếu - Huy Phương giành HCĐ nội dung đôi nam lứa tuổi 41-60.

Tại môn bóng bàn, VĐV Nguyễn Mạnh Linh giành HCV đơn nam ở nội dung lãnh đạo, hai VĐV Nguyễn Mạnh Linh – Trần Mạnh Hùng giành HCĐ nội dung đôi nam lứa tuổi 41-60, hai VĐV Nguyễn Kim Oanh – Trần Thị Hương giành HCĐ nội dung đôi nữ lứa tuổi 41-60, hai VĐV Trần Mạnh Hùng – Trần Thị Hương giành HCĐ nội dung đôi nam nữ lứa tuổi 41-60.

Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng không chỉ là hoạt động thể thao thường niên mà còn tạo môi trường để những người làm báo giao lưu, tăng cường tinh thần đoàn kết, rèn luyện sức khỏe và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần. Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội XII Hội Nhà báo Việt Nam.