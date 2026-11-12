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Bóng bàn Việt Nam giành HCV đồng đội nam giải Đông Nam Á 2026

Thứ Năm, 14:08, 12/11/2026
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VOV.VN - Bóng bàn Việt Nam giành HCV đồng đội nam tại giải vô địch Đông Nam Á 2026 sau khi đánh bại chủ nhà Malaysia trong trận chung kết.

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Ở giải bóng bàn Đông Nam Á 2026 đang diễn ra ở Malaysia, đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã xuất sắc đánh bại đội tuyển chủ nhà Malaysia với tỷ số 3-1 trong trận chung kết nội dung đồng đội nam, qua đó giành HCV sau màn tranh tài đầy kịch tính. 

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VĐV Nguyễn Anh Tú. 

Tại trận đấu mở màn, Đinh Anh Hoàng đã vượt qua Choong Javen với tỷ số 3-2 trong cuộc đối đầu căng thẳng. Tiếp đó, Nguyễn Anh Tú thi đấu ấn tượng, giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Wong Qi Shen, giúp đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước 2-0.

Tại trận đấu thứ ba, Lê Đình Đức đã nỗ lực thi đấu nhưng để thua Lee Hong An với tỷ số 2-3. Tuy nhiên, Đinh Anh Hoàng tiếp tục thể hiện phong độ và bản lĩnh thi đấu xuất sắc khi thích nghi hiệu quả với lối chơi tấn công mạnh mẽ của Wong Qi Shen, giành chiến thắng 3-1, ấn định tỷ số chung cuộc 3-1 cho Việt Nam.

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Chiến thắng là thành quả xứng đáng cho sự chuẩn bị, nỗ lực và tinh thần đoàn kết của toàn đội. Đây cũng là động lực quan trọng để các vận động viên tiếp tục hướng tới mục tiêu chinh phục thành tích cao ở những nội dung đơn và đôi tiếp theo.

Giải bóng bàn vô địch Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 8 đến 15/11 tại Malaysia. Đây là một trong những giải đấu quan trọng để các tay vợt Việt Nam kiểm chứng năng lực, tích lũy kinh nghiệm và cạnh tranh thành tích với những đối thủ hàng đầu khu vực. Đội tuyển Việt Nam đăng ký lực lượng gồm 10 VĐV và 2 HLV. Các tay vợt  tham gia đầy đủ những nội dung tại giải. 

PV/VOV.VN
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