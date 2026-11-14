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Bóng bàn Việt Nam khép lại hành trình đáng nhớ tại giải Đông Nam Á 2026

Thứ Bảy, 17:44, 14/11/2026
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VOV.VN - Bóng bàn Việt Nam khép lại hành trình đáng nhớ tại giải Đông Nam Á 2026 với những thành tích ấn tượng.

Tại giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2026, diễn ra từ ngày 10-14/11/2026 tại Malaysia, Đội tuyển bóng bàn Quốc gia Việt Nam đã thi đấu đầy nỗ lực xuất sắc giành tổng cộng 5 huy chương gồm 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ. 

bong ban viet nam khep lai hanh trinh dang nho tai giai Dong nam A 2026 hinh anh 1

Đặc biệt, trong ngày thi đấu cuối cùng, Nguyễn Anh Tú đã thể hiện bản lĩnh và ý chí thi đấu kiên cường khi giành chiến thắng nghẹt thở 4-3 trước Nicholas Tan (Singapore) trong trận chung kết đơn Nam. Ở nội dung đơn nữ, Mai Hoàng Mỹ Trang dừng bước tại bán kết trước vận động viên Malaysia với tỷ số 0-4, giành HCĐ.

bong ban viet nam khep lai hanh trinh dang nho tai giai Dong nam A 2026 hinh anh 2

Đằng sau mỗi tấm huy chương là những nỗ lực bền bỉ, những thời khắc vượt qua áp lực và thử thách, cùng khát khao chiến thắng của từng thành viên đội tuyển.

Với tinh thần khiêm nhường, đoàn kết, không lùi bước trước khó khăn, các vận động viên đã chiến đấu bằng tất cả trách nhiệm, niềm tự hào và tình yêu màu cờ sắc áo, vì ngôi sao vàng trên ngực áo Việt Nam.

Thành tích tại giải đấu là động lực để Bóng bàn Việt Nam tiếp tục nỗ lực, hoàn thiện và hướng tới những mục tiêu cao hơn trên hành trình chinh phục đấu trường quốc tế.

bong ban viet nam khep lai hanh trinh dang nho tai giai Dong nam A 2026 hinh anh 3
bong ban viet nam khep lai hanh trinh dang nho tai giai Dong nam A 2026 hinh anh 4

Các thành tích cụ thể gồm:

HCV (2): Đinh Anh Hoàng, Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Anh Tú, Lê Đình Đức và Bùi Thế Nghĩa (đồng đội nam), Nguyễn Anh Tú (đơn nam). 

HCB: (1): Nguyễn Anh Tú và Đoàn Bá Tuấn Anh (đôi nam).

HCĐ (2): Mai Hoàng Mỹ Trang (đơn nữ), Trần Mai Ngọc và Hoàng Trà My (đôi nữ). 

PV/VOV.VN
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