Bóng đá Việt Nam chú trọng chăm sóc sức khỏe và phục hồi cầu thủ

Chuyên gia AFC tham gia đào tạo y học thể thao tại Việt Nam

Tham dự lễ bế mạc có ông Nguyễn Văn Phú – Tổng Thư ký, Phó Trưởng Ban Y học và bà Đinh Thị Thu Trang – Phó Tổng Thư ký LĐBĐVN cùng các giảng viên hệ thống y tế Vinmec. Đặc biệt, chương trình có sự tham gia giảng dạy của hai chuyên gia y học thể thao đến từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC): Dr. Farrah Hani Imran (Malaysia) và Dr. Louie James Tan (Philippines), cùng các chuyên gia, giảng viên và học viên.

Trong ba ngày diễn ra, khóa học tập trung vào các nội dung chuyên môn thiết thực liên quan đến y học thể thao và dinh dưỡng trong bóng đá. Các học viên được cập nhật kiến thức, tiếp cận phương pháp chuyên môn và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong công tác chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa chấn thương, điều trị, phục hồi chức năng và nâng cao thể trạng cầu thủ.

Ông Nguyễn Văn Phú – Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Bên cạnh các chuyên đề lý thuyết, chương trình còn có những phiên thực hành, thảo luận tình huống và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, giúp học viên nâng cao khả năng ứng dụng kiến thức vào công việc tại các đội tuyển quốc gia, câu lạc bộ chuyên nghiệp và cơ sở đào tạo bóng đá.

Phát biểu tại lễ bế mạc, đại diện lãnh đạo LĐBĐVN chúc mừng các học viên đã hoàn thành khóa học, đồng thời đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc, sự tham gia tích cực và trách nhiệm của các học viên. LĐBĐVN nhấn mạnh giá trị quan trọng của chương trình không chỉ nằm ở những kiến thức được tiếp nhận mà còn ở khả năng vận dụng hiệu quả vào công tác chuyên môn hằng ngày tại mỗi đơn vị.

LĐBĐVN mong muốn các học viên tiếp tục nghiên cứu, cập nhật và chia sẻ những kiến thức đã được trang bị, chủ động áp dụng các phương pháp phù hợp vào thực tiễn, qua đó từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ y tế bóng đá, tăng cường hiệu quả chăm sóc và phục hồi cầu thủ, góp phần xây dựng môi trường bóng đá chuyên nghiệp, khoa học và an toàn hơn.

Thông qua chương trình, LĐBĐVN tiếp tục khẳng định sự quan tâm đối với công tác y học thể thao và dinh dưỡng, đồng thời thúc đẩy phối hợp với các tổ chức chuyên môn, cơ sở y tế và đối tác nhằm mở rộng hoạt động đào tạo, cập nhật kiến thức và nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác y học thể thao trong toàn hệ thống bóng đá Việt Nam.