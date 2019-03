10 tiền đạo cánh hay nhất thế giới 2019: Mbappe đứng sau một người

10 tiền đạo cánh hay nhất thế giới 2019 do Fourfourtwo bầu chọn gồm những gương mặt sau: 10. MARCO REUS (BORUSSIA DORTMUND): Ghi 19 bàn thắng, 10 kiến tạo sau 31 trận ở mùa giải năm nay. 9. GARETH BALE (REAL MADRID): Co 14 bàn thắng, 5 kiến tạo. 8. RAHEEM STERLING (MANCHESTER CITY): Ghi 19 bàn thắng, 16 kiến tạo cho thiếu gia thành Manchester. 7. SADIO MANÉ (LIVERPOOL): Tiền đạo này ghi 20 bàn thắng, 4 kiến tạo cho Liverpool sau 38 trận ra sân. 6. MOHAMED SALAH (LIVERPOOL): Ghi 20 bàn thắng, 9 kiến tạo cho Liverpool. 5. EDEN HAZARD (CHELSEA): Có 16 bàn thắng, 11 kiến tạo sau 39 trận ra sân cho The Blues. 4. NEYMAR (PSG): Ghi 20 bàn thắng, 11 kiến tạo/23 trận cho PSG. 3. ANTOINE GRIEZMANN (ATLETICO MADRID): Ghi 18 bàn thắng, 8 kiến tạo mùa này. 2. KYLIAN MBAPPE (PSG): Có 31 bàn thắng, 15 kiến tạo trên mọi mặt trận ở mùa giải 2018/2019. 1. LIONEL MESSI (BARCELONA): Ghi 39 bàn thắng, 21 kiến tạo sau 37 trận ra sân ở mùa giải năm nay.

