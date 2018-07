5 mục tiêu tiềm năng thay thế thủ thành Courtois ở Chelsea

Thủ thành Courtois dường như đang trên đường rời Chelsea đến Real thi đấu. Tuyển thủ Bỉ vừa có một kỳ World Cup khá thành công, đó là lý do anh thu hút sự chú ý của rất nhiều CLB lớn, trong đó Real tỏ ra nghiêm túc nhất. Nếu Courtois thực sự rời đi, ai sẽ là người thích hợp để tiếp quản khung gỗ của The Blues? 1. Kasper Schmeichel (Leicester): Ngôi sao của tuyển Đan Mạch và CLB Leicester là một ứng cử viên tiềm năng thay thế Courtois tại Stamford Bridge. Schmeichel vừa trải qua một kỳ World Cup khá thành công dù Đan Mạch phải sớm dừng bước nhưng màn trình diễn của anh vẫn rất đáng khen ngợi. Schmeichel đã có 4 mùa giải thi đấu ở Premier League trong màu áo Leicester và có một lần giành chức vô địch. Vì thế, anh sẽ không cần thời gian để thích nghi, đây chính xác là điều mà Chelsea đang cần. 2. Jack Butland (Stoke): Thủ thành số 2 của tuyển Anh ở World Cup 2018, Jack Butland cũng là một lựa chọn tiềm năng thế chỗ của Courtois ở Chelsea. Nếu Chelsea thực sự nghiêm túc khả năng thành công sẽ rất cao khi mà Stoke đã xuống hạng. Tuy nhiên, mấu chốt là ở mức phí chuyển nhượng khi Stoke yêu cầu số tiền khá cao lên tới 30 triệu Bảng dành cho thủ thành 25 tuổi của mình. 3. Jan Oblak (Atletico Madrid): Không cần bàn cãi về tài năng của Jan Oblak, Atletico Madrid có thể sẽ lắng nghe mọi lời đề nghị nếu đội bóng nào chịu chi mức phí giải phóng hợp đồng khoảng 87 triệu Bảng, con số đủ khiến Oblak thành thủ môn đắt giá nhất thế giới. 4. Donnarumma (AC Milan): Donnarumma còn hợp đồng đến năm 2021 với đội bóng thành Milan. Tuy nhiên, những bất ổn về tài chính có thể khiến CLB này sẵn sàng lắng nghe mọi lời đề nghị hợp lý cho trường hợp của Donnarumma. Nếu có thể chiêu mộ được Donnarumma, The Blues sẽ có lựa chọn chất lượng lâu dài khi Donnarumma còn rất trẻ. 5. Petr Cech (Chelsea): Petr Cech có thể là lựa chọn ngắn hạn chất lượng trong trường hợp cần một thủ thành thay thế Courtois trong khung gỗ ở Stamford Bridge. Cầu thủ người Cộng hòa Séc đang vấp phải sự cạnh tranh từ thủ thành Bernd Leno người được HLV Unai Emery đem về từ CLB Bayer Leverkusen (Đức). Nếu không muốn ngồi dự bị, quay trở lại Chelsea là quyết định hợp lý cho cả hai.

