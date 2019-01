5 trung vệ MU có thể ký vào tháng 1: Ưu tiên đón ngôi sao 100 triệu Bảng

Danh sách 5 hậu vệ có thể cập bến Old Trafford trong tháng 1 gồm có: 5. Eder Militao (Porto). Đa năng, có thể chơi tốt ở vị trí trung vệ và hậu vệ phải, Eder Militao đang cùng lúc được theo đuổi bởi ít nhất 3 CLB đến từ Ngoại hạng Anh. Ngoài MU thì Chelsea, Leicester City cũng sẵn sàng trải thảm đỏ đón cầu thủ này về thi đấu. 4. Benjamin Pavard (Stuttgart). Mùa này, Stuttgart mới chỉ có 14 điểm sau 17 trận đấu. Vì thế, Benjamin Pavard rất có thể sẽ cân nhắc chuyển đến CLB lớn, giàu tham vọng hơn. 3. Harry Maguire (Leicester City). Mới 25 tuổi và được đánh giá là một trong những trung vệ ổn định và giàu tiềm năng nhất Ngoại hạng Anh. Vì thế, nếu muốn sở hữu Maguire cái giá đội chủ sân Old Trafford phải trả sẽ không hề rẻ. 2. Diego Godin (Atletico Madrid). Có tin, Diego Godin đã từ chối gia hạn hợp đồng với đội bóng thành Madrid, điều này mở ra cơ hội cho MU. Dù đã 32 tuổi, nhưng kinh nghiệm là thứ được đánh giá rất cao ở Diego Godin. 1. Kalidou Koulibaly (Napoli). Năm nay mới 27 tuổi, Kalidou Koulibaly là một trong số ít những trung vệ chơi ổn định nhất Serie A trong 3 mùa giải gần nhất. Đó là lý do, MU sẵn sàng chi số tiền lên đến 100 triệu Bảng để thuyết phục Napoli nhả người.

Danh sách 5 hậu vệ có thể cập bến Old Trafford trong tháng 1 gồm có: 5. Eder Militao (Porto). Đa năng, có thể chơi tốt ở vị trí trung vệ và hậu vệ phải, Eder Militao đang cùng lúc được theo đuổi bởi ít nhất 3 CLB đến từ Ngoại hạng Anh. Ngoài MU thì Chelsea, Leicester City cũng sẵn sàng trải thảm đỏ đón cầu thủ này về thi đấu. 4. Benjamin Pavard (Stuttgart). Mùa này, Stuttgart mới chỉ có 14 điểm sau 17 trận đấu. Vì thế, Benjamin Pavard rất có thể sẽ cân nhắc chuyển đến CLB lớn, giàu tham vọng hơn. 3. Harry Maguire (Leicester City). Mới 25 tuổi và được đánh giá là một trong những trung vệ ổn định và giàu tiềm năng nhất Ngoại hạng Anh. Vì thế, nếu muốn sở hữu Maguire cái giá đội chủ sân Old Trafford phải trả sẽ không hề rẻ. 2. Diego Godin (Atletico Madrid). Có tin, Diego Godin đã từ chối gia hạn hợp đồng với đội bóng thành Madrid, điều này mở ra cơ hội cho MU. Dù đã 32 tuổi, nhưng kinh nghiệm là thứ được đánh giá rất cao ở Diego Godin. 1. Kalidou Koulibaly (Napoli). Năm nay mới 27 tuổi, Kalidou Koulibaly là một trong số ít những trung vệ chơi ổn định nhất Serie A trong 3 mùa giải gần nhất. Đó là lý do, MU sẵn sàng chi số tiền lên đến 100 triệu Bảng để thuyết phục Napoli nhả người.