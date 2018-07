“Án tử” gọi tên ai ở cuộc cách mạng nhân sự của HLV Sarri ở Chelsea?

1. Những cầu thủ nào của Chelsea có thể bị bán và ai đang được nhắm đến ở kỳ chuyển nhượng hè? 2. Tân HLV Sarri được cho là muốn thanh lý Olivier Giroud sau khi chứng kiến màn trình diễn tệ hại của cầu thủ này ở World Cup 2018. 3. Cầu thủ trẻ Ruben Loftus-Cheek nhiều khả năng sẽ tiếp tục được cho đi “tu nghiệp” để tích lũy kinh nghiệm. 4. Morata đã trải qua mùa giải đầu tiên đáng thất vọng ở Chelsea, đây là lý do nhiều khả năng anh sẽ bị “thanh lý” để The Blues đầu tư thương vụ mới. 5. Willian sắp bước sang tuổi 30 và không nằm trong kế hoạch của cựu HLV Conte ở mùa giải năm ngoái. Khả năng cầu thủ này phải rời Chelsea khá cao, MU và Barcelona đều muốn có cầu thủ này. 6. Chelsea được cho là sẵn sàng bán Eden Hazard cho Real với giá 200 triệu Bảng. Tuyển thủ Bỉ cũng công khai bày tỏ mong muốn khoác áo Real trên truyền thông. 7. Một trụ cột khác của Chelsea là thủ thành Courtois cũng là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu được Real Madrid nhắm đến. 8. Người đi, kẻ đến. Chelsea cũng đang hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại The Blues mới chỉ có được 1 tân binh là tiền vệ Jorginho từ Napoli. 9. Bên cạnh đó, The Blues được cho là sẵn sàng đáp ứng số tiền 100 triệu Bảng mà Real muốn có ở thương vụ Bale, cầu thủ chưa bao giờ được đánh giá quá cao ở Real. 10. Ở vị trí thủ môn, Chelsea cũng dự chi khoảng 100 triệu Bảng cho thủ thành Jan Oblak của Atletico Madrid để thay thế Thibaut Courtois, người đang rục rịch chuyển đến Real. 11. Trong nỗ lực tìm kiếm cầu thủ thay thế Eden Hazard, Chelsea sẵn sàng “phá két” để chiêu mộ tiền vệ Milinkovic-Savic của Lazio. Cầu thủ cũng là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của MU. 12. Siêu tiền đạo Robert Lewandowski (Bayern Munich) là cái tên mà The Blues nhắm đến để làm mới hàng công. Cầu thủ 29 tuổi được cho là muốn tìm kiếm thử thách mới trong sự nghiệp sau khi đã no nê danh hiệu cùng "Hùm xám" xứ Bavaria. 13. HLV Maurizio Sarri rất muốn tái hợp với cậu học trò cũ Higuain. Juventus nhiều khả năng sẽ bán cầu thủ này sau khi đón Ronaldo từ Real.

