Ảnh: “Biển người” đổ ra đường đón nhà vô địch World Cup 2018 trở về Paris

Pháp đánh bại Croatia với tỉ số 4-2 trong trận chung kết World Cup 2018 để lên ngôi vô địch (Ảnh: AFP). Đây là lần thứ 2 trong lịch sử Pháp vô địch thế giới. Trước đó vào năm 1998, Pháp vô địch trên sân nhà (Ảnh: AFP). Ấn tượng và vui mừng trước màn trình diễn của các tuyển thủ Pháp tại VCK World CUp 2018, đã có khoảng hơn 500.000 người dân xếp hàng dọc đại lộ Champs-Elysees (Paris) đón những người hùng tuyển Pháp trở về (Ảnh: AFP). Đội trưởng Hugo Lloris được chào đón nồng nhiệt từ sân bay (Ảnh: Reuters). Pogba - cầu thủ ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1 cho Pháp trong trận chung kết đáp lại tình cảm của người hâm mộ (Ảnh: Reuters). Ảnh: Reuters. Do số lượng người tham gia mừng công của tuyển Pháp lớn nên lực lượng an ninh đã được bố trí rất đông để đảm bảo trật tự (Ảnh: EPA). Ảnh: AFP "Biển người" vỗ tay chào mừng các tuyển thủ Pháp trở về (Ảnh: AP). Ảnh: Reuters. 9 chiếc máy bay được bố trí để phun khói màu xanh, trắng, đỏ theo quốc kỳ của Pháp trên bầu trời Paris (Ảnh: AFP). Ảnh: AFP Xuống sân bay, các tuyển thủ và ban huấn luyện Pháp lên xe buýt về dinh tổng thống (Ảnh: AFP). Ảnh: AFP. Varane và các đồng đội nâng cúp ăn mừng trên xe buýt khi tiến về dinh Tổng thống (Ảnh: AFP). Rất đông nhân viên an ninh bảo vệ được bố trí dọc tuyến đường mà xe buýt của tuyển Pháp đi qua (Ảnh: AFP). Đội trưởng Hugo Lloris và các đồng đội tuyển Pháp chụp ảnh lưu niệm với Tổng thống Pháp - Emmanuel Macron và phu nhân (Ảnh: AFP). Tổng thống Pháp - Emmanuel Macron chụp ảnh mừng công chiến thắng cùng các tuyển thủ quốc gia (Ảnh: AFP). Tiền vệ Paul Pogba nâng cúp vàng cùng với phu nhân của Tổng thống Emmanuel Macron (Ảnh: Reuters). Toàn bộ thành viên tuyển Pháp mừng công chiến thắng tại dinh Tổng thống. Sau chức vô địch World Cup 2018, gà trống gô-loa sẽ hướng tới danh hiệu EURO 2020 tổ chức sau đây 2 năm. Trước đó ở EURO 2016, họ đã thua trong trận chung kết trước Bồ Đào Nha (Ảnh: AP).