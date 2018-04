AS Roma - Barca: Chủ nhà “buông súng“?

Chiến thắng 4-1 ở trận tứ kết lượt đi giúp Barca hành quân tới sân Olimpico với tâm lý thoải mái nhất. Chỉ cần không mắc sai lầm, thầy trò HLV Ernesto Valverde sẽ giành tấm vé vào vòng bán kết Champions League mùa này.

Barca đang nắm lợi thế quá lớn trước AS Roma. (Ảnh: Getty)

Trong lịch sử tham dự đấu trường châu Âu, AS Roma chưa từng lật ngược thế cờ tại vòng knock-out sau khi thất bại ở trận lượt đi. Và hiện tại, đội bóng áo bã trầu cũng có nhiều mối bận tâm khác thay vì giấc mơ làm nên điều kỳ diệu trước Barca.

Cuối tuần qua, thầy trò HLV Eusebio Di Francesco vừa gây thất vọng khi để thua Fiorentina 0-2 ở vòng 31 Serie A. Thất bại này khiến AS Roma có nguy cơ bị đánh bật khỏi nhóm dự Champions League khi chỉ còn hơn Inter Milan đúng 1 điểm.

Ngay sau trận tứ kết lượt về với Barca, AS Roma sẽ bước vào trận derby với đại kình địch Lazio. Cuộc đọ sức này có ý nghĩa quyết định tới suất dự Champions League mùa sau của thầy trò HLV Eusebio Di Francesco, bởi 2 đội bóng thành Rome đang bằng điểm ở Serie A.

Nhiều khả năng, AS Roma sẽ chấp nhận “buông súng” ở cuộc tái đấu Barca để dồn sức cho đấu trường quốc nội. Kịch bản về việc Barca dễ dàng giành vé đi tiếp trên sân Olimpico rất có thể sẽ xảy ra.

Lionel Messi sẽ ghi bàn sau khi im tiếng trước AS Roma ở lượt đi? (Ảnh: Getty)

Về mặt lực lượng, AS Roma sẽ chào đón sự trở lại của tiền vệ trụ cột Radja Nainggolan sau khi ngôi sao người Bỉ bỏ lỡ trận lượt đi vì chấn thương. Tuy nhiên, HLV Eusebio Di Francesco cũng tiết lộ ý định xoay tua đội hình do AS Roma phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc trong thời gian qua.

Ở chiều ngược lại, Barca sẽ có đầy đủ binh hùng tướng mạnh trong chuyến làm khách trên đất Italia. Đáng chú ý, Sergio Busquets nhiều khả năng sẽ đá chính ở trận này sau khi được nghỉ dưỡng sức ở trận thắng Leganes 3-1 hồi cuối tuần qua.

Trận tứ kết lượt về giữa AS Roma và Barca sẽ diễn ra lúc 1h45 ngày 11/4, theo giờ Việt Nam./.

Đội hình dự kiến:

Barca: Ter Stegen; Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Paulinho, Busquets, Rakitić, Iniesta; Suárez, Messi

AS Roma: Alisson; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; El Shaarawy, Džeko, Perotti